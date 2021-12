Eckernförde

Nach einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem VW Polo in der Rendsburger Straße in Eckernförde sucht die Polizei Zeugen. Der Busfahrer soll trotz Hupens weitergefahren sein.

Der Unfall hatte sich bereits am 15. Oktober gegen 17.20 Uhr ereignet. Nach Angaben der Polizei passierte der Polo die Bushaltestelle beim Verbrauchermarkt Famila in der Rendsburger Straße, als sich von dort ein Linienbus, ohne zu blinken, in Bewegung setzte. Dabei fuhr er in die Seite des Pkw.

Der Busfahrer setzten nach Angaben der Polizei seine Fahrt fort. Die Polo-Fahrerin versuchte, durch Hupen auf den Unfall aufmerksam zu machen. Eine Verfolgung des Busses endete an einer Rotlicht-Ampel. Zeugen konnten der Geschädigten das Kennzeichen des Linienbusses nennen. Die Polizei sucht jetzt die Zeugen, die den Unfallhergang gesehen und das Kennzeichen weitergegeben haben.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Eckernförde unter Tel. 04351/9080.