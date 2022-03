Nach geheimer Abstimmung: Kirchenkreiswechsel rückt näher

Rendsburg

Der Wechsel der Kirchengemeinden Altenholz und Schilksee-Strande in den Kirchenkreis Altholstein ist ein Stück näher gerückt. Wie der Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde am Donnerstag mitteilte, liege jetzt das Ergebnis zweier geheimer Abstimmungen im Nachgang der jüngsten Kirchenkreissynode vor. Diese mussten aus technischen Gründen nach der digitalen Sitzung noch schriftlich erfolgen. Eine der Abstimmungen bezog sich auf einen Änderungsantrag zum Antrag der beiden Kirchengemeinden, die Kirchenkreisgrenzen zu verschieben, und hatte die Entscheidung verzögert.

Konkret ging es um die Situation der beiden kirchlichen Kindergärten. In dem Änderungsantrag wurde verlangt, dass auch die beiden Einrichtungen in Altenholz und Schilksee-Strande auf den Nachbarkirchenkreis übergehen. Nach bisherigen Beratungen sollten die Kindergärten jedoch auch nach einem Wechsel weiter in Trägerschaft des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde bleiben. Da dieser Änderungsantrag von den Synodalen nun mehrheitlich abgelehnt wurde, kann die Synode in ihrer nächsten Sitzung im Mai über den ursprünglichen Antrag zum Wechsel der beiden Gemeinden entscheiden, heißt es in einer Mitteilung des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde.

Die Kirchengemeinden Altenholz und Schilksee-Strande wollen in den Kirchenkreis Altholstein wechseln, um künftig mit den Kirchengemeinden Friedrichsort und Holtenau noch enger zusammenarbeiten zu können.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der zweiten schriftlichen Abstimmung ging es um einen innerkirchlichen Transformationsprozess. Dieser war Ende 2020 von der Synode gestartet worden. Nun hat die Mehrheit der Synodalen ein vorliegendes Strategiepapier für die weiteren Schritte im Transformationsprozess auf den Weg gebracht. Der Prozess wird voraussichtlich bis in den Herbst 2023 in verschiedenen Gremien weiterlaufen.