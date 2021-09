Nortorf

Nachbarn haben im Jungfernstieg in Nortorf einen großen Brand verhindert: Als sie das Warngeräusch eines Rauchmelders aus der Wohnung eines Nachbarn hörten, wurden sie aktiv. Sie löschten zu Dritt ein brennendes Sofa, noch bevor die Feuerwehr eingeschaltet wurde.

Eine brennende Kerze hatte am Sonntag, 26. September, gegen 11.30 Uhr das Feuer in einer Einzimmerwohnung eines Mehrfamilienhauses ausgelöst, berichtete die Polizeidirektion Neumünster. Der 35-jährige Wohnungsinhaber hatte sie auf dem Sofa angezündet, um davor zu beten. Er hatte das Zimmer jedoch zum Duschen verlassen. Die Kerze setzte das Sofa in Brand.

Nachbarn löschten die Flammen selbst

Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden durch den piependen Rauchmelder auf den Brand beim Nachbarn aufmerksam. Sie löschten die Flammen selbst.

Der Bewohner und die Ersthelfer wurden mit leichten Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser in Kiel und in Neumünster eingeliefert. Das Feuer zerstörte lediglich das Sofa. Das Gebäude blieb unversehrt.