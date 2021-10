Bredenbek

Ernten, pressen, genießen: Das Apfelfest in Bredenbek lockte am Sonntag ab neun Uhr morgens Obstbaumbesitzer aus der Region an: Eine mobile Saftpresse verwandelte die Ernte aus dem eigenen Garten in leckeren Most. Dazu gab es Infos rund um das paradiesische Obst von Hobby-Apfelkundler Holger Wiesner.

Martin Vogt aus Westensee hatte aus dem Mosten einen Familienausflug gemacht: Er fuhr die Apfelernte mit einem Pferdeanhänger vor. Mauerbüttweise schleppte der Landwirt die Ernte aus dem Garten, den seine Großmutter vor 80 Jahren anlegte, zur mobilen Saftpresse am Walcotthaus.

Seine Töchter Elisa und Lene Vogt (beide 3) halfen mit: Sie trugen mit leeren Saft-Kartons gefüllte Kisten zur Verpackungsstation und lernten dabei Recycling. „Die Kartons sind vom letzten Jahr, die können wir noch einmal verwenden“, erzählte Martin Vogt.

Zur Galerie Die mobile Saftpresse lief den ganzen Tag

Binnen Minuten wurde aus den Früchten Saft. Boskop, Finkenwerder Herbstprinz und Zitronenäpfel rumpelten erst durch die Waschanlage, dann durch den Zerkleinerer der mobilen Presse der Juicers GmbH von Christian Dietz und Ann-Christin Maaß.

Während Christian Dietz den in Edelstahltanks kurz auf 78 Grad Celsius erhitzten Saft in Fünf-Liter-Tüten abfüllte, schob die Presse die ausgequetschte Apfelmasse auf ein Laufband, von dort rutschte sie wieder in die Maurerbütt.

„Die Maische ist kein Abfall“, erzählte Landwirt Martin Vogt. Auch, wenn dem Fruchtfleisch Saft entzogen wurde, bleibt der Naturstoff als Nahrungsmittel interessant. „Für Schweine ist das ein Leckerli.“

Saft mit einmaligem Geschmack

Der Vorrat an Saft mit dem einmaligen Geschmack vom Obstmix aus dem eigenen Garten ist im Schnitt im März aufgebraucht, erzählte Martin Vogt. „Der Saft ist nicht länger haltbar.“

Inga Brouer (25) aus Bredenbek schüttete für ihren Vater, den Apfeltag-Organisator Bartelt Brouer, das Obst eimerweise in die Maschine. Sie verfolgte die Arbeitstechnik der mobilen Presse genau. „Ich habe gerade im Fach Lebensmitteltechnik an der Uni eine Hausarbeit über die Pasteurisation von Apfelsaft geschrieben“, erzählte die Studentin. Die Nachhaltigkeit der Aktion, Erntegut sinnvoll zu verwerten, überzeugte sie.

Holger Wiesner (59) lud zur Obstbaumbegehung ein - hier zeigt er den Winterapfel Purpurroter Cousino. Quelle: Beate König

Holger Wiesner (59) aus Bredenbek startete beim Apfeltag mit einer ganzen Schar Apfelfreundinnen und -freunden zu einer Obstbaumbegehung durch die Gemeinde. Die Gemeinde kann mit einer Auswahl an Apfelsorten aufwarten. Allein von Bäumen auf gemeindeeigenen Flächen stammten 500 Kilogramm Obst, berichtete Bartelt Brouer. „Das haben die Gemeindearbeiter in der vergangenen Woche geerntet.“

Der frisch gepresste Saft wurde sofort weiterverwertet: Er konnte wie frischer Apfelkuchen im Walcotthaus als Punsch gekostet werden. „Sollte von der Gemeindeernte Saft übrig sein, kann er kistenweise beim Bürgermeister gekauft werden,“ erklärte Bartelt Brouer.

Gemeinde pflanzt seit 2008 Obstbäume

„Das Obstbaumalleezeitalter begann in Bredenbek 2008“, erinnerte der Apfelkenner Holger Wiesner an den Start. „Damals war ich Gemeindearbeiter. Hans-Werner Hamann bestimmte als Bürgermeister, das als Ausgleichsmaßnahme für das neue Baugebiet An der Ziegelei zehn Obstbäume gepflanzt werden.“ Jedes Jahr sollten zehn weitere Bäume im Gemeindegebiet gepflanzt werden.

Bis heute hat sich die Gemeinde an den Beschluss gehalten. Aktuell als Gemeindebäume erfasst sind 229 Exemplare, die auch auf einer Obstbaumwiese stehen. Zu den attraktivsten Sorten zählt der Purpurrote Cousino, auch Kleiner Weihnachtsapfel genannt. „Der wird eigentlich zum Dekorieren verwendet und ist zum Pressen viel zu schade“, bedauerte Holger Wiesner.

Holger Wiesner erzählte vor Beginn der Obstbaumrunde: Er wurde im Lauf der Jahre zum Obstbaumexperten. „Ich habe Seminare beim Pomologen Meinolf Hammerschmidt gemacht, wir sind Freunde geworden.“ Was er vom überregional bekannten Apfelkenner neben der Sortenkunde lernte: Veredeln, Obstbaumschnitt und Obstlagerung. Ein Pomologe wie der Fachmann aus Sörup-Winderatt sei er nicht, schränkt Wiesner ein. 20 bis 30 Sorten könne er unterscheiden.

Der nächste Termin mit einer mobilen Saftpresse in der Region ist in Langwedel, Schoolkat, Nortorfer Straße 5, am Sonnabend, 16.Oktober, 9 bis 16 Uhr, Anmeldung unter Tel. 0173/7546602 ist nötig.