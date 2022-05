Schwedeneck

Es ist beschaulich hier: Kühe grasen auf der Weide vor dem Garten, eine Katze streunt vorbei. In dieser Idylle in Schwedeneck engagieren sich Annika Unger und Nils Bobert auf kommunaler Ebene in der CDU. Mit 33 und 19 Jahren sind sie dort der Nachwuchs. Dabei bräuchte es mehr junge Ehrenamtliche in der Kommunalpolitik. Ist es hier zu beschaulich?

„Eine Gemeinde muss attraktiv für junge Leute sein, damit sie bleiben“, sagt Annika. Was Schwedeneck attraktiv mache: die lange Küste, ein Supermarkt, reges Vereinsleben, die Landeshauptstadt ist nah. „Du lebst, wo andere Urlaub machen“, schwärmt Annika. Nils schätzt die Ruhe und die Nachbarschaftsnähe – aber die Busanbindung zwischen den Ortsteilen müsste besser ausgebaut werden, wirft er ein.

Parteien haben wenig Nachwuchs

Trotz ihrer idyllischen Lage braucht die Gemeinde genauso dringend mehr Nachwuchs und frischen Wind in der Kommunalpolitik wie solche, die nicht mit Strand vor der Haustür punkten können. Zur Einordnung: Auf 2282 CDU-Mitglieder im Kreis Rendsburg-Eckernförde kommen 74 Mitglieder unter 30 Jahren, eines davon ist nach der Landtagswahl hinzugekommen. Im Kreisverband der Grünen ist der Anteil höher: Von den 493 Mitgliedern sind 52 jünger als 30.

Wenn es nicht der Standort ist – woran liegt es dann? Zunächst einmal ist da das Image der Kommunalpolitik. Annikas Urteil ist gnadenlos: „angestaubt, langweilig, alte Leute“ sei das, was gemeinhin damit verbunden würde. Viele hätten zudem den Eindruck, „dass man wenig bewegen kann“, fügt Nils hinzu.

In der Kommunalpolitik können sie in Schwedeneck direkt mit anpacken

Und dennoch sind beide aktiv – Annika seit 2018, Nils ist im März in die CDU eingetreten. Wie kommt’s? „Hier kann ich direkt handeln und Probleme lösen“, erklärt Nils. Bei der vergangenen Vorstandswahl wurde er zum Schriftführer gewählt. „Das zeigt, dass sie wollen, dass sich junge Menschen einbringen“, sagt er. Annika zitiert den CDU-Slogan zur Landtagswahl 2017: „Anpacken statt rumschnacken – das ist immer noch passend.“ Als inzwischen stellvertretende Vorsitzende der ortsansässigen CDU erfüllt sie diesen Anspruch auch selbst.

Welches Parteibuch jemand habe, sei dabei egal, findet Annika. „Es ist wichtig, dass man sich überhaupt engagiert“, sagt sie. „Auf unserer Ebene wollen wir parteiübergreifend für die Gemeinde nur das Beste.“ Bei ihr seien es Freunde gewesen, die sie zu den Christdemokraten gebracht hätten – und Ministerpräsident Daniel Günther, der bei einem Tag der offenen Tür trotz strömenden Regens cool geblieben sei. Nils habe das Engagement der CDU in der Gemeinde überzeugt, in diesem Jahr beizutreten. „Sie schafft ein gesundes Verhältnis zwischen Wirtschaft, Sozialem und Klima“, findet der 19-jährige Schüler.

Als politischer Nachwuchs ist es eines ihrer Anliegen, weitere junge Menschen ins Boot zu holen. In einer dezentralen Gemeinde wie Schwedeneck, die mit mehreren Ortsteilen nicht den einen „Hotspot“ für Jugendliche hat, sei das schwierig, erklärt Annika. „Und auf Facebook und Instagram sind sie schon nicht mehr – da stellt sich die Frage: Wie gehe ich auf die Jugendlichen zu?“

Sie wollen es über die Gründung eines Jugendbeirats versuchen, im Juni soll ein erstes Treffen stattfinden. Denn: „Ich glaube, junge Leute wollen sich engagieren, sie wissen nur nicht wie“, sagt Annika. Ihr Traum wäre ein Youtube- oder Tiktok-Kanal, der der Frage nachgeht: Wie funktioniert Kommunalpolitik? „Von Nachwuchskräften für Nachwuchskräfte“, erklärt sie mit viel Leidenschaft. Genug Ehrenämtler, diesen Traum selbst umzusetzen, habe der Ortsverband nicht.

Denn auch das sei wichtig, damit sich mehr Jugendliche engagieren: verstehen, was in der Kommunalpolitik eigentlich passiert. „Es soll ein neues Gebäude für die Feuerwehr gebaut werden und keiner hat Verständnis dafür, warum es so lange dauert“, erklärt Annika. Dass ein langer Atem nötig sei, mache ein politisches Ehrenamt im ersten Moment nicht attraktiver. „Die starren Strukturen müssen aufgeweicht werden, Verwaltungsprozesse kann man verschlanken.“

Der Einsatz für die Gemeinschaft mache bürokratische Hürden aber allemal wett. „Es ist toll, gemeinsam Erfolge zu feiern“, sagt Annika. Auch Nils zieht viel aus diesem übergeordneten Gedanken: „Ich will mich für das Gemeinwohl einsetzen, damit es für alle schöner wird.“ Schließlich machen sie die Dringlichkeit deutlich, dass sich junge Menschen politisch einbringen: „Wenn wir es nicht machen, dann macht es in Zukunft keiner mehr.“