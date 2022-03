Naturfilmfestival in Eckernförde: Green Screen plant wieder groß

Eckernförde

Das internationale Naturfilmfestival Green Screen startet in das 16. Festivaljahr und hat jetzt sein Programm für die kommenden Monate vorgestellt. „Wir sind in diesem Jahr wieder optimistischer und planen groß“, sagt Festivalsprecher Michael van Bürk mit Blick auf die vergangenen beiden Festivaljahre unter Corona-Bedingungen.

Festival im September

Die Vorbereitungen für das Festival vom 7. bis 11. September mit sieben Spielstätten in Eckernförde laufen. Filmemacher aus 43 Ländern haben insgesamt 251 neue Naturfilme eingereicht. Beiträge kommen unter anderen aus Sri Lanka, Kuba und Grönland. Europas größtes Festival für Naturdokumentationen zählte vor der Pandemie zuletzt rund 45 000 Besucher in der Festivalstadt Eckernförde sowie auf vielen weiteren Veranstaltungen in Deutschland. Wegen der Corona-Beschränkungen waren die Besucherzahlen in den vergangenen beiden Jahren jedoch auf ein Drittel beziehungsweise auf die Hälfte geschrumpft.

Jetzt wollen die Organisatoren wieder an den Erfolg von 2019 anknüpfen. „Wir haben schon viele Rückmeldungen von Produzenten und Filmemachern“, sagt van Bürk. „Die wollen alle wieder nach Eckernförde kommen. Green Screen ist ein wichtiger Branchentreff.“ Erwartet werden mehr als 200 Filmemacher und Produzenten aus aller Welt. Sie präsentieren dann rund 100 ausgewählte Filme und diskutieren mit den natur- und filmbegeisterten Besuchern über ihre Themen.

Jury sichtet die Filme

Eine Jury aus Filmschaffenden und Wissenschaftlern sichtet derzeit die bereits eingereichten Filme, trifft eine Vorauswahl und nominiert bis Juni herausragende Produktionen für die 14 Preise in verschiedenen Kategorien. Dazu zählen beispielsweise „Beste Kamera“, „Beste Musik“ oder „Bester Wissenschaftsfilm“. Über die Gewinner entscheidet dann eine Preisjury im August.

Erstmalig bietet Green Screen in diesem Jahr einen Länderschwerpunkt. Ausgewählt wurde Frankreich. Hauptgrund: 30 französische Filme sind eingereicht. Beim Festival wollen zudem französische Filmemacher in einem Workshop aktuelle Produktionen behandeln. Zu einem Meeting mit den französischen Gästen zeigt Green Screen dann die Premiere einer französisch-deutschen Produktion. Eine Zusammenarbeit mit dem Festival im westfranzösischen Ménigoute und der dortigen Naturfilm-Akademie wird vorbereitet. Für den Französisch-Unterricht an deutschen Schulen werden Schulklassen gezielt zum Festival eingeladen.

Filme für Schüler in Kinos

Bereits im Mai findet die landesweite Green-Screen-Schulkinowoche statt. Vom 2. bis 6. Mai laufen in Kinos in Lübeck, Kiel, Flensburg, Husum, Heide und Rendsburg jeweils sechs Naturfilme. Sie zeigen die Schönheit der Natur und fordern die jungen Zuschauer auf, ihren Schutz ernst zu nehmen. Erwartet werden insgesamt mehr als 3000 Schülerinnen und Schüler. Die Vorführungen bieten zusätzlich Diskussionen und Themen, die anschließend im Unterricht weiter behandelt werden können.

Feriencamps für junge Filmemacher

In den Sommerferien organisiert Green Screen zudem wieder Feriencamps im Wildpark Eekholt bei Bad Segeberg und im „Multimar Wattforum“ in Tönning. Dort können Jugendliche unter fachlicher Anleitung eigene Naturfilme drehen. Zum Sommerprogramm gehören zudem „Die Nacht des Naturfilms“ am 1. Juli in Kiel, ein Filmnachmittag am 3. Juli in Büsum und Ausflüge zu Naturschätzen Schleswig-Holsteins unter dem Motto „Film und Exkursion“. Zum traditionellen „Strandkino“ in Eckernförde werden im August wieder viele Hundert Besucher erwartet. Ein genauer Termin stehe aber noch nicht fest.

Das vollständige Filmprogramm des Green Screen-Festivals wird nach der Auswahl ab Anfang Juli auf der Homepage des Festivals veröffentlicht. Dort können dann auch Karten bestellt werden.