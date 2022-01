200 Grundstücke hätte Bauinvestor Hans-Joachim Wittorf in Wattenbek verkaufen können. So viele Bauwillige hatten sich um ein Baufenster im Neubaugebiet „Grüner Weg“ beworben. Die 21 sind an Bewerberinnen und Bewerber aus Wattenbek gegangen. Die Erschließung des Areals hat begonnen.