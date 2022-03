Der Veranstaltungsplatz, das TSV-Sportgelände am Möhlenkamp, die Stange’sche Koppel – oder lieber der Acker am Lego-Viertel? Eine der Flächen in Bordesholm soll den Zuschlag für ein nächstes Neubaugebiet bekommen. Der Bau- und Planungsausschuss will dafür ein sieben Jahre altes Konzept reaktivieren.