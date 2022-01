Eine verkehrsreiche Ecke macht sich bald schick. Doch erst reißen die Bagger alles ein. An der Gaehtjestraße in Eckernförde, Kreuzung Noorstraße, entsteht ein Wohn- und Gewerbekomplex mit Mietwohnungen.

Von Cornelia Müller