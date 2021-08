Neue Baugebiete in Brügge stehen im Fokus 

Brügge

Die bauliche Entwicklung in der Gemeinde Brügge steht in der Einwohnerversammlung am Montag, 16. August, ab 19.30 Uhr in der Gaststätte Stoltenberg hauptsächlich im Fokus. Es geht um das Baugebiet im Oberdorf gegenüber der Grundschule und die 15 Eigentumswohnungen am Marktplatz.

Im Juni 2020 war die ehemaligen Traditionsgaststätte Brügger Markt im Zentrum des Orts abgebrannt. Seit über einem Jahr ist auf dem Areal der Brandruine nichts passiert.

Bürgermeister Werner Kärgel hat die Geschäftsführerin der Centralbau Kiel eingeladen. Quelle: Frank Scheer

„Immer wieder gab es daher Anfragen von Bürgern. Ich konnte immer nur darauf verweisen, dass die Versicherungen den Brandort noch nicht freigegeben haben“, teilte Bürgermeister Werner Kärgel (CDU) mit. Mittlerweile gibt es aber neue Informationen. „Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat die Baugenehmigung für die von der Central Bau Kiel geplanten 15 Eigentumswohnungen erteilt“, führte der Gemeindechef aus. Wie es auf dem Gelände weitergeht, ist nicht klar. Kärgel: „Ich werde die Geschäftsführerin persönlich zur Einwohnerversammlung einladen.“

40 Wohneinheiten auf der Hauskoppel

Zweites Thema wird das auf der Hauskoppel des ehemaligen Hofes Gnutzmann geplante Baugebiet sein. Laut Kärgel haben Investoren das etwa ein Hektar große Areal erworben und wollen dort um die 40 Wohneinheiten realisieren.

In den gemeindlichen Gremien ist dieses Gebiet bislang noch nicht debattiert worden. „Es liegt jetzt aber ein Antrag vor“, teilte der Bürgermeister mit. Bereits im 2014 erstellten Innenbereichsgutachten der Gemeinde ist die Hauskoppel des Bauernhofes im Oberdorf gegenüber der Grundschule als Baufläche vorgesehen gewesen. Öffentlich gibt es aber auch viele kritische Stimmen zur Dichte der Bebauung in diesem Bereich.

Eine Investorengruppe plant, auf der Hauskoppel Gnutzmann rund 40 Wohneinheiten zu realisieren. Quelle: Frank Scheer

Der Planer Oliver Kühle vom Planungsbüro B2K aus Kiel wird Details zu den Plänen der Investorengruppe darstellen. Bürgermeister Kärgel betonte auf Nachfrage unserer Zeitung: „Ich bin ein Befürworter für die Bebauung dort, aber ich sehe bei den Plänen noch viel Beratungsbedarf.“

Anmeldung ist notwendig

Bürgermeister Werner Kärgel rechnet mit einem großen Interesse bei dieser Einwohnerversammlung. Wegen der Corona-Pandemie müssen sich die Bürger, die an der Veranstaltung teilnehmen möchten, bei ihm vorab unter Tel. 0170/4812869 anmelden.

Natürlich dürfen Einwohner unter dem Punkt Verschiedenes auch noch weitere Themen an diesem Abend ansprechen.