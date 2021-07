Braunbärin Chile hat ein neues Zuhause. Das in einem Freizeitpark in Litauen beschlagnahmte Weibchen zog in dieser Woche im Tierschutzzentrum Weidefeld in Kappeln ein. Auf 13 Hektar Fläche wird sich dort um Vierbeiner gekümmert, deren Haltung normale Tierheime überfordert.