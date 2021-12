Gettorf

Sie wollen und sollen das kommunalpolitische Sprachrohr der Mädchen und Jungen in Gettorf sein. Nach der Wahl Ende November ist der Jugendbeirat von Gettorf komplett neu besetzt. Das jüngste Gremium der Gemeinde Gettorf weiß schon, was es sich von den Erwachsenen in der Kommunalpolitik wünscht.

Jugendbeirat mit Plänen für die Jugend-Lounge

Viele Ideen betreffen die Jugend-Lounge – den Jugendtreff der Gemeinde, Sander Weg 37. Denn in ihm gehören vier der fünf neuen Mitglieder des Beirats schon seit Jahren zu den regelmäßigen Gästen. Vorsitzender Colin Krökel (15), die stellvertretende Vorsitzende Theresa Jürgensen (16), ihre Schwester Magdalena Jürgensen (16) und Kim Bindernagel (15) kommen freitags von 16.30 bis 18.30 Uhr gern zum Chillen, Reden, Spielen und auch Feiern.

„Im Erdgeschoss der Jugend-Lounge gibt es einen leeren Raum, den wir gern für Partys nutzen wollen“, erklärt Colin Krökel. Zudem würde er sich – sofern es Corona zulässt – gern Jugendtreffs in der Umgebung ansehen.

Jugendbeirat für besseres Basketballangebot

Da alle Jugendbeiratsmitglieder die Isarnwohld-Schule in Gettorf besuchen, haben sie besonders die Situation dort im Blick; Zum Beispiel das Basketballangebot in den Pausen und freien Zeiten. „Auf dem Schulgelände gibt es einen Mast mit drei Körben. Es wäre gut, wenn das ausgebaut werden könnte“, sagt Krökel. Ein Platz mit zwei Masten wäre gut, weil dann Teams gegeneinander spielen könnten.

Mit der Basketball-Lage greift der neue Jugendbeirat ein Thema auf, das auf der Jugendversammlung am 29. September diskutiert wurde. Damals war auch der Wunsch von Mountainbikern nach einer offiziellen Strecke besprochen worden. Bedarf dafür sieht auch der Jugendbeirat. Ob die Strecke unbefestigt oder als Pumptrack aus Asphalt und Beton entstehen soll, kann Krökel nicht sagen. „Ich fahre kein Mountainbike und muss mich da noch schlau machen“, gibt er zu.

Fußball in den Schulpausen gewünscht

Kompetent fühlen sich er und Theresa Jürgensen (16) sich aber bei Bedürfnissen der Mädchen und Jungen an der Isarnwohld-Schule. „Es wäre gut, wenn in Pausen und freien Zeiten Fußball im Sportpark gespielt werden könnte“, schlägt Jürgensen vor. Der Sportpark liegt direkt neben der Schule. Derzeit werde auf dem Schulhof zwischen den Gebäuden gekickt.

Gettorfs Jugendbüroleiterin Fanny Lechelt und ihr Mitarbeiter Lars Witte freuen sich, dass es mit der Wahl des neuen Jugendbeirats geklappt hat. Eigentlich soll das Gremium alle zwei Jahre gewählt werden. Doch Corona sorgte dafür, dass der vorherige Beirat seit 2018 im Amt geblieben war. Nach den Lockdowns gibt es wieder Treffs in der Jugend-Lounge.

Dabei wird laut Lechelt organisiert, was möglich ist. „Mit Nutzen des Außengeländes haben wir am Freitag in Oktober eine Halloween-Party mit 40 Mädchen und Jungen gefeiert“, berichtet sie. Weil die Kinder und Jugendlichen regelmäßig in den Schulen getestet werden, müssen sie in der Jugend-Lounge keine Masken tragen. Wenn es die Pandemie-Lage zulässt, ist im Januar Handwerkliches geplant. „Mit Hilfe einer Naturschützerin wollen wir ein Fledermaushaus für die Jugend-Longue bauen“, so Lechelt.

Ein Unverpackt-Laden für Gettorf?

Die Wahl des Jugendbeirats lief laut Lechelt in diesem Jahr anders als sonst. „Wir haben dieses Mal schon im Vorfeld nach Kandidaten gesucht. Drei Wochen vor der Wahlversammlung wurden Bewerbungsaufrufe an alle Haushalte Gettorfs verteilt.

Die Aktion bescherte dem Beirat sein fünftes und jüngstes Mitglied: den elfjährigen Lio Müller-Rüster. Er findet, dass der Jugendbeirat auch etwas für den Natur- und Klimaschutz tun sollte. Er hat zum Beispiel von Unverpackt-Läden gehört. In ihnen werden Lebensmittel ohne Verpackungen verkauft, so dass weniger Müll entsteht. So ein Geschäft kann er sich auch in Gettorf vorstellen.

Außerdem lernt er nun die bisher nicht besuchte Jugend-Lounge kennen. Das Billardspielen mit den anderen Beiratsmitgliedern bringt ihm auf jeden Fall Spaß.