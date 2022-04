Eckernförde

Der Förderverein Schleswig-Holsteinisches Künstlerhaus Eckernförde hat einen neuen Vorstand. Damit ist ein zwischenzeitlich drohendes Aus für die überregionale Kultureinrichtung abgewendet. Noch ungeklärt ist hingegen eine künftige professionelle Begleitung der Stipendiaten, für die es aktuell zwei Lösungsvorschläge gibt. Sie sind aber noch nicht abgestimmt, ebenso wie der Stipendienbetrieb in diesem Jahr.

Gut besucht war die Mitgliederversammlung, die die personellen Weichen für die Zukunft stellte. Rund die Hälfte der 30 Kunstfreunde war anwesend. „Das Interesse ist da“, freute sich die bisherige Vorsitzende Jutta Johannsen. Gleichzeitig kündigte sich im Verein ein personeller Umbruch an. Johannsen, von Anfang an im Vorstand dabei und seit mehr als zehn Jahren Vorsitzende, kandidierte nicht mehr. Ebenso wurden Caje Petersen, Anke Göttsch und Wolfgang Zeigerer aus ihren Positionen verabschiedet.

Entscheidung über Vorstandspositionen am 9. Mai

Damit die Vereinsarbeit weitergehen kann, hatte der alte Vorstand schon im Vorfeld seine Fühler ausgestreckt. Neu konnten Alt-Bürgermeister Klaus Buß, Rainer Beuthel, Anja Römisch, die in Hannover in der Kulturarbeit aktiv war, und Matthias Herrmann für den Förderkreis des Künstlerhauses gewonnen werden. Wiedergewählt wurde Galerist und Kurator Norbert Weber, der zuvor Beisitzer war. Über die Verteilung der Funktionen entscheidet der Vorstand in seiner nächsten Sitzung am 9. Mai.

Noch unklar ist, wie sich der Stipendienbetrieb in diesem Jahr gestaltet. Während Johannsen von einer einjährigen Pause ausgeht, will sich Weber für einen Start noch 2022 einsetzen. Die künftigen Stipendiaten sind bereits ausgewählt, allerdings noch nicht offiziell informiert. Offen ist zudem, wie die Leitung des Künstlerhauses für die kommenden Jahre aussehen wird. Dafür liegen aktuell zwei Lösungsvorschläge auf dem Tisch.

Vorschlag für ein Kuratoren-Stipendium

Der alte Vorstand hatte eine Finanzierung für eine professionelle Leitung auf Honorarbasis im Umfang einer halben Stelle empfohlen. Dafür müsste allerdings Extra-Geld in Form einer institutionellen Förderung fließen. Eine Zusage dafür gibt es bislang nicht. Weber hat einen alternativen Vorschlag unterbreitet, der ein Stipendium für einen jungen Kurator oder eine Kuratorin im Künstlerhaus Eckernförde vorsieht.

Dieses Kuratoren-Stipendium für Bewerber, die gerade ein kulturwissenschaftliches Studium abgeschlossen haben, könnte auf ein bis zwei Jahre angelegt sein. Zeit genug, so Weber, um sich einzuarbeiten, gemeinsame Projekte mit den Künstlern zu entwickeln, begleitende Veranstaltungen zu organisieren, zu dokumentieren und sich an der Auswahl künftiger Stipendiaten zu beteiligen. Diese Nachwuchskuratoren würden an der Schnittstelle zwischen Künstlerhaus und Öffentlichkeit arbeiten.

Förderverein stützt sich auf zwei Säulen

Auch dieser Vorschlag ist noch nicht diskutiert. Hier wartet Arbeit auf den neuen Vorstand des Fördervereins. „Die Perspektiven sind eröffnet“, ist sich Johannsen sicher. Die Stimmung im Verein sei gut. Finanziell stützt sich das Künstlerhaus in Eckernförde auf zwei Säulen. Die Stadt stellt die Immobilie in der Ottestraße 1 zur Verfügung, und das Land beteiligt sich mit jährlich 42.000 Euro, die für die Stipendien zweckgebunden sind. Das Künstlerhaus ist dafür mit vier Ateliers ausgestattet.

Der Förderkreis vergibt für Eckernförde bislang pro Jahr 27 bis 28 Monatsstipendien des Kultusministeriums Schleswig-Holstein – vorbehaltlich der Deckung durch den Landeshaushalt. Bewerben können sich Künstler aus den Bereichen Bildende Kunst, Musik/Komposition und Literatur.