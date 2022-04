Gettorf

Sie haben eine Jugendlounge am Sander Weg, die sie ordentlich auf Vordermann gebracht haben, die fünf Aktiven des Jugendbeirats Gettorf. Hier war sogar in der Corona-Zeit etwas los, sobald es möglich war. Der neue Chef des Jugendbeirats, Colin Krökel, hat den Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend und Soziales jetzt mit einem Rückblick und den neuen Plänen beeindruckt. Und er wollte sich gern persönlich vorstellen.

Der 16-Jährige ist seit November 2021 Nachfolger von Lars Witte. Witte wurde im vergangenen Jahr 22 und darf deshalb nicht mehr als Mitglied mitmischen. Lars grinst. „Ja, ich war ich schon lange Zeit Vorsitzender“, sagt er mit der ihm eigenen Gelassenheit. Er war 2014 Gründungsmitglied. Damals war er 15.

Jugendbeirat Gettorf kocht in der Jugendlounge mit Besuchern

Ende November 2021 konnte sich – trotz Corona-Einschränkungen – ein neuer Jugendbeirat formieren. Colin und vier weitere Jugendliche hatten sich beworben. Das fünfköpfige Gremium wird alle zwei Jahre gewählt. Allerdings melden sich meist nicht so viele Kinder und Jugendliche, die aktiv für ihre Altersgenossen sein wollen. So wurde aus der Bewerbergruppe automatisch der Beirat: Colin sowie Stellvertreterin Theresa Jürgensen, ihre Schwester Magdalena, Kim Bindernagel und Lio Müller-Rüster. Alle besuchen die Isarnwohld-Schule. Das Alter liegt zwischen zwölf und 16.

„Unsere Treffs für alle immer sind freitags von 16.30 bis 18.30 Uhr in der Jugendlounge am Sander Weg“, berichtete Colin dem Ausschuss. Hier ist nicht nur Chillen angesagt. Einmal im Monat wird gemeinsam gekocht. „Das ist auch bis zu den Sommerferien so geplant, sogar mit Ernährungsberatung. Für den letzten Schultag, 1. Juli, planen wir eine Party mit Wasserschlacht und Grillaktion vor der Lounge.“ Zusätzlich bot Lars als „Externer“ 2022 Linoldruck an.

Jugendbeirat Gettorf leistet Handy-Hilfe für Senioren

Bis zu 15 Kinder und Jugendliche kommen zu den Aktivitäten. Im März 2022 luden die Jugendlichen ukrainische Flüchtlinge in den Garten ein, zum Backen und Zirkusspiel. Colin: „Drei große Familien mit je vier Kindern kamen. Das lief sehr gut.“ In den Osterferien wurde an fünf Tagen kreativer Ferienspaß für alle organisiert: Makramee, Linoldruck, Holzwerkstatt und die Gestaltung eines neuen Lounge-Schilds. Zum Abschluss belohnte ein Filmabend.

Aktiv ist der Jugendbeirat auch in der Seniorenarbeit: Er leistet seit Jahren einmal pro Woche Hilfe, wenn jemand mit Smartphone oder Handy nicht klarkommt. Colin selbst hat sich vorgenommen, die Accounts des Beirats bei Facebook und Instagram neu zu gestalten und wöchentlich Neues zu posten. Der Sozialausschuss dankte sowohl Colin als auch Lars, der sich offiziell verabschiedete, mit langem Beifall. Alle Mitglieder waren platt, wie aktiv der Beirat ist, ohne Aufhebens davon zu machen.

Den Jugendbeirat Gettorf gibt es seit Juni 2014. Die Gemeinde wollte, dass Jugendliche ihre Anliegen in die politischen Gremien einbringen können. Doch der Beirat konnte sich nicht wie geplant im Januar 2014 formieren. Es hatten ich nicht genügend Mädchen und Jungen gemeldet. So wurden die beiden einzigen – Lars Witte und Luisa Kern – vorläufige Mitglieder. Der zweite Anlauf im Juni war erfolgreicher, der Beirat kam zustande. Immer wieder wurde Lars an die Spitze gewählt. Gemeindliche Ansprechpartnerin des Beirats ist Fanny Lechelt vom Jugendbüro Gettorf.