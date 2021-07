Wattenbek

In acht Tagen ist es soweit: Dann sind 2353 Wattenbekerinnen und Wattenbeker aufgerufen, bei einem Bürgerentscheid über das geplante Neubaugebiet „Grüner Weg“ abzustimmen. Informativ, sachlich, phasenweise aber auch emotional mit Seitenhieben und Vorwürfen zu beiden Seiten – so verlief die Einwohnerversammlung im Savoy-Kino in Bordesholm am Donnerstagabend.

Wattenbeks Bürgermeister Oliver Kruse von der Wählergemeinschaft AfW warb für das Baugebiet „Grüner Weg“. Bei der Nachfrage, warum die Gemeinde keine Zufahrt von der L 49 geprüft hatte, geriet er etwas ins Schlingern. Quelle: Frank Scheer

Der Privatinvestor Hans Joachim Wittorf (Heidmühlen) will auf den Ackerflächen am Ende des Grünen Wegs Häuser auf 21 Grundstücken zwei Mehrfamilienhäuser bauen. Da in jedem Haus die Möglichkeit für eine Einliegerwohnung besteht, summiert sich die Anzahl der maximalen Wohneinheiten in dem Gebiet auf 58. „Die Gemeinde wächst und bleibt jung“, so Wittorf in seinem Statement vor den 47 angemeldeten Gästen im Kino. Er stellte klar: „Für die 21 Bauplätze werden Wattenbeker bevorzugt.“ Gut 40 Interessenten aus der Gemeinde gebe es, 180 aus Nachbarorten, auch Bordesholmer seien dabei. Für die Realisierung des Baugebiets peilt er zweieinhalb Jahre an.

Nachfrage nach Bauland in Wattenbek riesig

Wattenbeks Bürgermeister Oliver Kruse (AfW) betonte, dass die Gemeinde seit sieben Jahren über das Baugebiet debattiert habe. Ende 2019 war der Aufstellungsbeschluss einstimmig von allen drei Wählergemeinschaften gefasst worden. Die Nachfrage sei riesig. „Und wir möchten Bauland für Wattenbeker“, so der Gemeindechef. „Die Kommune selbst hat keinen Zugriff mehr auf kleine oder größere Gebiete im Ort“, fügte er dazu. Ein Neubaugebiet stärke das Leben im Ort. Jeder dritte Neubürger würde sich ehrenamtlich engagieren. Er spricht im Gegensatz zur Bürgerinitiative von einer ökologischen Aufwertung des Areals. „Da wird jetzt Mais angebaut.“

Ausbau Grüner Weg wird kritisch gesehen

Nadine Schramm, die mit Ehemann Marco Bartsch den Bürgerentscheid durchgeboxt hat, sieht die Expansion kritisch. „Deshalb sollten alle Wattenbekerinnen und Wattenbeker darüber entscheiden.“ Die Initiative befürchtete, dass die Infrastruktur die vielen Neubürger gar nicht verkraften kann. Ein Beispiel: „40 Namen stehen bei der Kita auf der Warteliste, wir versuchen seit zwei Jahren einen Platz zu bekommen.“ Den Ausbau des Grünen Wegs – von 2,35 wird er auf zum Teil sechs Meter verbreitert – sieht sie als Gefahr.

Zur Galerie 40 Wattenbeker fragen im Savoy-Kino nach

„Hunderte neue Autos werden da zukünftig fahren.“ Die Zuhörerin Svenja Großmann betonte, dass sie auch eine Gefährdung für die vielen Kinder sehe, die da regelmäßig liefen. Der Spielplatz liegt dort. Der Gemeindevertreter Heiko Lührs (AfW) hält den Ausbau dagegen für einen Gewinn und teilte die Befürchtungen nicht.

L49-Ausbau nie ernsthaft geprüft

Der Gemeinde machte Nadine Schramm aber den Vorwurf, nie ernsthaft eine Zufahrt von der Landesstraße 49 in Betracht gezogen zu haben. „Uns liegt ein Schreiben vom Land aus dem Mai 2021 vor, in dem eine Anfrage der Kommune verneint wird, obwohl der Bürgermeister das immer ganz anders dargestellt hat.“

Die Bürgerin Stefanie Anlauf: „Das ist für viele von uns der Knackpunkt. Sie hätten mit dem Baugebiet deutlich weniger Gegenwind, wenn sie eine andere Zufahrt gewählt hätten.“ Oliver Kruse räumte zögerlich ein, dass man speziell für dieses Baugebiet keine Anfrage gestellt habe. „Bei früheren Anfragen ist eine neue Anbindung von der L 49 stets abgelehnt worden. Zudem haben wir keinen Zugriff auf diese Flächen, und es wäre zu teurer, zudem müssten wir durch die Eiderwiesen.“

58 neue Wohneinheiten in Wattenbek möglich

Bereits zu Beginn der Sitzung wies Nadine Schramm den Vorwurf, die Bürgerinitiative würde in Infoschreiben mit Unwahrheiten operieren, zurück. „Damit werden wir diskreditiert.“ Allerdings geriet sie auf Nachfrage des Bauinteressenten Niklas Witt auch etwas ins Schlingern.

Lesen Sie auch Wattenbeker können ab 7. Juni abstimmen

Der wollte wissen, wie die Initiative auf die Anzahl von 80 Bauplätzen im B-Plan komme. „Wir entscheiden ja beim Bürgerentscheid nur über dieses Gebiet mit maximal 58 Einheiten“, so der Interessent. Die Initiative räumte ein, dass man auch die daneben liegenden zwei Koppeln mit berücksichtigt habe. Marco Bartsch: „Wir haben es korrekt dargestellt, die zwei zusätzlichen Koppeln sind in Aussicht. Das ist ja auch wichtig für die jetzigen Anlieger.

Bestandsimmobilien kaum zu bekommen

Bürgermeister Kruse betonte dazu, dass die zusätzlichen Koppeln überhaupt noch nicht zur Debatte stehen. Auf Nachfrage betonte er: „Wattenbek könnte bis 2030 um 182 Einheiten wachsen. Das wollen wir aber gar nicht.“ In 20 Jahren könnte ein neues Gebiet vielleicht zur Diskussion stehen. Zur Aussage der Initiative, in Wattenbek sollte man statt der Schaffung von neuem Bauland auf Bestandsimmobilien setzen, betonte die Interessentin Birte Carstens-Hennings: „Das haben wir gemacht. Man wird einfach überboten.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf den Portalen gibt es kaum Angebote.“ Es ging um einen Bungalow, 490000 Euro wäre sie bereit gewesen, zu zahlen. Werner Rohde betonte auch: „Mir kommen die Argumente der Initiative ziemlich egoistisch vor. Hier wird von Straßen, Kita-Plätzen und vielen anderen Sachen gesprochen. Denken Sie doch mal an die Wattenbeker, die hier einen Bauplatz wollen und sich genauso wohl wie sie fühlen wollen.“

472 Stimmen muss die Initiative bekommen

Der ehemalige Amtsdirektor Heinrich Lembrecht wies darauf hin, dass Gegner des Baugebiets am Sonntag, 18. Juli, mit Ja stimmen müssen, Befürworter mit Nein.

Lesen Sie auch Bürgerentscheid zum Baugebiet kommt

„Das Gesetz sieht vor, dass bei Bürgerentscheiden Anliegen von Initiativen befürwortet werden müssen.“ Ein Bürgerentscheid sei erfolgreich, wenn es eine Mehrheit dafür gibt und diese mindestens 20 Prozent der Zahl der Wahlberechtigten beträgt. In Wattenbek müsste die Initiative als gewinnen und mindestens 472 Stimmen erhalten.