Gettorf

Endlich wieder ein Neujahrskonzert in der Gettorfer St.-Jürgen-Kirche: Das Trio Sing Your Soul hat seinen traditionellen Neujahrsauftritt in der Wohld-Gemeinde für Sonnabend, 8. Januar, geplant. Diesmal haben die Akkordeonistin Meike Salzmann, der Klarinettist und Saxofonist Ulrich Lehna sowie Kontrabassist Joachim Roth ein ganz besonderes Programm vorbereitet: „All You Need is Love“.

Der Titel klingt ganz nach Beatles – und das soll er auch. Bekannte und unbekannte Melodien der weltweit erfolgreichsten Kultband bringen die drei „im instrumentalen Mini-Bigband-Sound“ in der Konzertkirche zu Gehör. Meike Salzmann ist zuversichtlich, dass der Auftritt zum Beginn des Jahres 2022 stattfinden kann.

Nach den aktuellen Hygieneregeln der Corona-Pandemie dürfen vollständig Geimpfte und von Corona Genesene (2G) teilnehmen. Das muss am Eingang nachgewiesen werden (Impf- oder Genesungszeugnis und Personalausweis). Dabei werden in der St.-Jürgen-Kirche nicht alle Plätze besetzt.

Anmelden zum Neujahrskonzert in der Gettorfer Kirche

Man kann sich für das Event, das um 17 Uhr beginnt, anmelden (Tel. 0157/55770175 oder per E-Mail an Akkordeon-Salzmann@gmx.de). Wenn noch Plätze frei sind, wird man auch ohne Anmeldung eingelassen. Nach dem Konzert erwartet das Musiker-Trio eine angemessene Kollekte. Rechtzeitiges Kommen aufgrund der Einlasskontrolle ist empfohlen.

Unsterbliche Hits, Melodien zum Träumen, musikalische Liebeserklärungen, Beatles-Stücke, die in Vergessenheit geraten sind oder den meisten Fans unbekannt sein dürften, hat das Trio zusammengestellt. Die Formation will „mit beseelter Musik in Zeiten der Pandemie“ Herzen öffnen und Erinnerungen wecken. Die Reise in die Vergangenheit wird flankiert von spannenden Infos über die Musik. Salzmann, Lehna und Roth flechten neue Erkenntnisse über die Songs, die sie instrumental und unplugged interpretieren, ein.

Das Neujahrskonzert 2021 des Trios war in Gettorf aufgrund der Pandemieregeln ausgefallen. Im Laufe des Jahres konnten Salzmann und Lehna als Duo dann doch noch Konzertreisen durch acht Bundesländer unternehmen. Bekannt geworden ist Sing Your Soul unter anderem mit Klezmer- und Tango-Musik. „Wir freuen uns jetzt umso mehr auf ein Heimspiel in der Gettorfer Kirche“, unterstreicht die Akkordeonistin.