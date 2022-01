Rendsburg-Eckernförde

Für viele Menschen geht der Jahreswechsel mit ambitionierten Neujahrsvorsätzen einher. Ein Klassiker: Endlich mit dem Rauchen aufhören. Aber wie schafft man das? Viele versuchen es auf eigene Faust. Das sei allerdings oft zum Scheitern verurteilt, befürchtet Stefan Kölpin, Serviceleiter der Region Schleswig-Holstein Nord bei der AOK. Er sagt: „Ohne Unterstützung ist die Erfolgsquote gering.“

Folgen des Rauchens – bekannt und verheerend

Dass die Folgen des Rauchens verheerend sind, ist nichts Neues. Laut AOK leben im Kreis Rendsburg-Eckernförde derzeit rund 10.000 Menschen, die an der chronischen Lungenerkrankung COPD leiden. „Rauchen schädigt nahezu jedes Organ im Körper und ist ein Hauptrisikofaktor für eine COPD“, sagt Stefan Kölpin. Rauchen – ob aktiv oder passiv – erhöhe immer das Risiko für eine Vielzahl von Erkrankungen. Es ist laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) die Hauptursache für Lungenkrebs.

Das Landeskrebsregister Schleswig-Holstein prognostizierte anhand von Daten der vergangenen zehn Jahre für 2021 eine Lungenkrebs-Inzidenz von 2550, sowie eine Mortalität von 2490. Insgesamt verstarben in Deutschland im Jahr 2018 laut dem vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) herausgegebenen Tabakatlas 127.000 Menschen an den Folgen ihres Nikotinkonsums – das seien 13,3 Prozent aller Todesfälle gewesen.

„Das zeigt uns, dass wir nicht nachlassen dürfen, über die Gefahren des Rauchens aufzuklären und für die Vorteile des Nichtrauchens zu werben. Und das so früh wie möglich, damit Kinder und Jugendliche idealerweise erst gar nicht mit dem Rauchen anfangen“, sagt Stefan Kölpin. „Obwohl die Gesundheitsgefahr, die vom Rauchen ausgeht, seit langem bekannt ist, ist die Raucherquote immer noch zu hoch und muss weiterhin reduziert werden.“ Der Tabakatlas schätzt, dass jeder vierte erwachsene Deutsche raucht.

Therapiemöglichkeiten sind vielfältig – auch in Rendsburg-Eckernförde

„Mit professioneller Hilfe und einem klaren Bekenntnis zum Aufhören ist ein dauerhafter Rauchverzicht möglich“, sagt Kölpin. Die Möglichkeiten sind vielfältig: Psychotherapie, Hypnose, Pharmazeutika – sogar mithilfe von Energiefeldern wollen manche Heilpraktiker der Sucht beikommen. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde bietet das Diakonische Werk regelmäßige Suchtberatungen an. Sowohl in Rendsburg als auch in Eckernförde finden sie statt.

Weit verbreitet ist auch die Hypnose-Methode, die in verschiedenen Praxen angeboten wird. In der Leitlinie zur Diagnostizierung und Behandlung von Tabakabhängigkeit, die die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) herausgegeben hat, erhielt diese Form der Therapie von Medizinern das Label „Kann empfohlen werden“.

BZgA und DKFZ haben die Seite www.anbieter-raucherberatung.de ins Leben gerufen, die derzeit zwei Angebote in Kiel anzeigt, aber noch keine für den Kreis Rendsburg-Eckernförde. Auch viele Krankenkassen bieten Angebote zur Hilfe bei der Rauchentwöhnung.

Die Suchtberatung der Diakonie erreichen Sie in Rendsburg unter (04331) 69 63 40, in Eckernförde unter (04351) 893 11 0.