Neumünster, Rendsburg, Eckernförde: So viele Menschen sind arbeitslos

Neumünster

Im Januar haben sich in Mittelholstein mehr Menschen arbeitslos gemeldet als im Dezember. Das teilte die Agentur für Arbeit Neumünster am Dienstag mit. Der Bezirk der Arbeitsagentur erstreckt sich von Hohenwestedt bis zum Kieler Umland. Dazu zählen neben der Hauptagentur in Neumünster auch die Geschäftsstellen Rendsburg, Eckernförde und Kieler Umland.

Im gesamten Bezirk waren im Januar 9281 Menschen arbeitslos. Das sind 591 mehr als im Dezember, ein Plus von 6,8 Prozent, aber 1650 weniger als ein Jahr zuvor, ein Minus von 15,1 Prozent. Die Arbeitslosenquote betrug im Januar 5,0 Prozent. Im Dezember hatte sie bei 4,7 Prozent gelegen, vor einem Jahr bei 5,9 Prozent.

Warum steigt die Zahl der Arbeitslosen in Rendsburg-Eckernförde und Neumünster?

„Die Zahl der Arbeitslosen ist saisonbedingt im Januar angestiegen. Diese jahreszeitlich übliche Entwicklung ändert nichts an meiner Einschätzung, dass der Arbeitsmarkt in Mittelholstein robust ist“, sagt Michaela Bagger, Leiterin der Agentur für Arbeit Neumünster. Das zeige der deutliche Rückgang der Zahl der Arbeitslosen und Unterbeschäftigten im Vergleich zum Januar des letzten Jahres und die Nachfrage der Unternehmen nach Personal. „Allerdings sind mehr als ein Drittel der arbeitslosen Menschen langzeitarbeitslos. Die Herausforderung, hier durch zusätzliche Unterstützung und das umfangreiche Angebot von Qualifizierungsmaßnahmen entgegenzuwirken, wird unsere Arbeit im laufenden Jahr wesentlich mitbestimmen.“

3390 Menschen in Neumünster arbeitslos gemeldet

In der Stadt Neumünster waren im Januar 3390 Menschen arbeitslos gemeldet, 184 mehr als im Dezember, aber 690 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 7,8 Prozent. Im Dezember hatte sie bei 7,4 Prozent gelegen, vor einem Jahr bei 9,5 Prozent.

5891 Menschen im Kreis Rendsburg-Eckernförde ohne Job

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde waren im Januar 5891 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen, 407 mehr als im Dezember, aber 960 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag im Januar bei 4,1 Prozent. Im Dezember hatte sie bei 3,8 Prozent gelegen und vor einem Jahr bei 4,8.

1201 Menschen in Eckernförde ohne Arbeit

Im Bezirk der Geschäftsstelle Eckernförde der Agentur für Arbeit Neumünster waren im Januar 1201 Menschen ohne Arbeit, 111 mehr als im Dezember, aber 266 weniger als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote lag bei 3,6 Prozent. Im Dezember hatte sie 3,3 Prozent betragen, vor einem Jahr 4,4.