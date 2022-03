Nortorf

Das wichtigste Element des Osterfeuers der Dorfjugend Thienbüttel liegt schon parat – das Brennmaterial auf der Festkoppel an der Rendsburger Straße. Bergeweise spendeten Landwirte aus der Region Buschwerk, das bei der Knickpflege gesammelt wurde, freut sich Jannes Brünning, stellvertretender Vorsitzender der Dorfjugend. Das Osterfeuer am Ostersonntag, 17. April, zählt zu den größten im Land.

„Wir machen dieses Jahr einiges anders“, kündigt Jannes Brünning an. Vor Corona zogen das knisternde Feuer, Fetenstimmung mit Disco-Musik und Tanzboden im Freien sowie das Festzelt mit dem langen Tresen bis zu 5000 Besucherinnen und Besucher an.

Bislang ist die Zahl der Gäste beim Osterfeuer in Nortorf auf 3000 begrenzt. Ob es so bleibt? „Am 1. April kommt eine neue Landesverordnung, mal sehen, wie es danach aussieht“, hält Jannes Brünning offen.

Der Vorstand der Dorfjugend hat in Sachen Catering einiges verändert. Früher gab es einen Stand mit Schwenkgrill und einen Crêpewagen. Erfahrung aus den Vorjahren: „Das kam nicht mehr gut an“, berichtet Jannes Brünning.

In diesem Jahr buchte die Dorfjugend deshalb den Foodtruck vom Landgasthof Möllhagen aus Schülp bei Nortorf. Der bringt ein Vollsortiment für hungrige Gäste mit – Schnitzel und Pommes in Snack-Tüten zum Mitnehmen, Burger mit Pulled Pork, außerdem ein Curry-Gericht für Vegetarier.

Drei Zelte, Bühne und Tanzboden werden aufgebaut

Viele gute Traditionen werden aber wie vor Corona aufrechterhalten: zum Beispiel, dass die Dorfjugend auf dem Fest die Getränke verkauft. „Die haben wir schon eingekauft.“ Wie immer wird ein gigantisches Festzelt aufgebaut.

Auf der rund einen Hektar großen Wiese nimmt es ein Viertel der Festfläche ein. Dazu kommen zweite weitere Zelte vom Stammtisch der älteren Dorfjugend-Mitglieder aus Nortorf. Wie in den Vorjahren stellt die Stadt Nortorf ihre Festbühne zur Verfügung.

Rund 50 Leute machen beim Aufbau rund ums Osterfeuer der Landjugend Thienbüttel mit. Quelle: Beate König

Bis zu 50 Helferinnen und Helfer bauen in der Woche vor dem Fest gemeinsam die Zelte, die Bühne und den Tanzboden auf. Aus Paletten werden drei Verkaufstresen gezimmert. Die Landjugend aus Ellerdorf wird wieder mit im Aufbauteam sein, sagt Jannes Brünning.

Es gibt wieder auch wieder ein ausgeklügeltes Parkplatzkonzept – auch nötig beim erwarteten Andrang. „Die Polizei war bereits zwei Mal da und wir haben die Organisation gemeinsam durchgesprochen.“ An- und Abfahrt zur Festwiese sind eindeutig geregelt. Rund um die Fläche wird ein Einbahnstraßensystem ausgeschildert.

Osterfeuer: Termine auf einen Blick Nortorf: Sonntag, 17. April, 19.30 Uhr, Veranstalter: Landjugend Thienbüttel, Rendsburger Landstraße, Parkplätze ausgeschildert. Eintritt: 8 Euro (Vorverkauf 7 Euro bei Reisebüro Andreßen, Große Mühlenstraße 7, Nortorf). Gilt als größtes Osterfeuer im Land. Bredenbek: Donnerstag, 14. April, 19 Uhr, Veranstalter: Freiwillige Feuerwehr, am Feuerwehrgerätehaus. Timmaspe: Sonnabend, 16. April, 17 Uhr, Sportplatz, Veranstalter: Gemeinde. Kronshagen: Sonnabend, 16. April, 16 Uhr, Fußsteigkoppel, Veranstalter: Jugendfeuerwehr, DRK, DLRG.

Das Osterfeuer der Dorfjugend Thienbüttel wird Wochen vorher geplant, es werden Zelte aufgebaut und Parkplätze ausgeschildert. Quelle: Jannes Brünning

Brünning freut sich auf die Neuauflage der Riesenfete im Freien: 2019 schlugen das bislang letzte Mal die Flammen des Osterfeuers an der Ortsgrenze von Nortorf meterhoch in die Luft, bis in den frühen Morgen wurde gefeiert. „2020 hatten wir es geplant und mussten wegen Corona absagen“, erinnert sich Jannes Brünning. 2021 wurde wegen der damals geltenden Coronabeschränkungen gar nicht erst geplant.

Wo gibt es Osterfeuer?

Im Amt Achterwehr hat bislang nur die Freiwillige Feuerwehr aus Bredenbek ein Osterfeuer am 14. April angekündigt, berichtet Amtsdirektor Joachim Brand. Seine Erfahrung aus den Vorjahren: „Die Feuer sind nicht genehmigungspflichtig, meistens bekommen wir die Meldungen erst kurz vor Ostern.“

Im Amt Nortorfer Land hat die Gemeinde Timmaspe am 16. April ein Osterfeuer am Sportplatz geplant. „Für das Entsorgen von Pflanzenabfällen außerhalb von Entsorgungsanlagen gibt es eine neue Rechtsgrundlage“, sagt Tanja Schwardt aus dem Ordnungsamt. Seit dem Mai 2021 gilt im Land eine neue Pflanzenabfallverordnung. Vieles sei darin verboten. Brauchtumsfeuer wie das Biikebrennen und die Osterfeuer sind erlaubt, hier dürfen also weiterhin Pflanzenabfälle verbrannt werden.

In Kronshagen plant die Jugendfeuerwehr am 16. April an der Fußsteigkoppel ein Osterfeuer mit der DLRG und dem DRK, so Bernd Carstensen, Vorsitzender der DRK-Ortsgruppe, die wieder ihren Bratwurststand aufbaut.