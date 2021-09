Nortorf

Radfahren belohnen, Klima schonen – diese Idee steckt hinter der von Schülerinnen und Schülern entwickelten Rad-App Citizen Bike. Gesammelte Kilometer werden in Rabatte und Gutscheine verwandelt. Die App funktioniert landesweit. In Nortorf ist die App an die Nortorf Card gekoppelt.

Steig um aufs Rad – für das Ziel entwickelten landesweit Schülerinnen und Schüler aus 50 Schulen im Jahr 2020 Konzepte, die Mobilität und Nachhaltigkeit verbinden. Das Institut für vernetztes Lernen aus Bredeneek sammelte die Konzepte der Schüler.

Von Schülern entwickelte Idee zum Klimaschutz wird landesweit in der Citizen Bike App umgesetzt

In Nortorf wie in anderen Gemeinden entwickelten Schüler eine Kilometer-Sammel-App mit Bonus als Projektidee: Die App Citizen Bike läuft bereits. Idee der Jugendlichen von der Gemeinschaftsschule in Nortorf: Radfahren belohnen. Ein Anreiz sollte geschaffen werden, damit Menschen sich gern in den Sattel schwingen und damit einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit im Alltag leisten. Radfahren bedeutet weniger Kohlendioxidausstoß, schont damit das Klima, verbessert die Luft und damit die Aufenthaltsqualität in Städten. Dazu hält Bewegung Menschen fit.

Die App sammelt jeden gefahrenen Radkilometer und verbindet die Summe mit einem Bonusprogramm, in das Geschäfte und Unternehmen Rabatte, Gutscheine und Gewinnspiele einstellen. Aktuell gibt es landesweit 150 unterschiedliche Prämien. Anschalten genügt: „Es reicht, jeden Tag drei Kilometer zur Arbeit und zurück zu radeln, dann beginnt die App zu sammeln,“ erklärt Franc Grimm, Projektleiter vom Institut für vernetztes Lernen.

Landesweite Radkampagne läuft von Juni bis Oktober

Die App wurde mit Fördermitteln des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) entwickelt und ist Teil der landesweiten Radkampagne, die 2021 und 2022 jeweils von Juni bis Oktober läuft. Das Ministerium stellt für die Kampagne insgesamt 350 000 Euro aus dem Verkehrs-und Radverkehrsplan-Förderprogramm zur Verfügung. Schirmherr ist Minister Bernd Buchholz, die Sparkassen Schleswig Holstein und das LUV-Einkaufszentrum Lübeck sind neben dem BMVI Unterstützer.

Die Kampagne läuft unter der Dachmarke „Schleswig-Holstein. Der echte Norden“. Das Landesverkehrsministerium, Rad.SH, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC), der Verkehrsclub Deutschland (VCD), die Kiel-Region, die Aktivregionen und regionale Akteure machen mit.

Die Nortorfer Schüler waren bei der Umsetzung der App-Idee besonders aktiv. Sie sprachen erfolgreich Sponsoren in ihrer Stadt an. „Sie kamen mit dem ausgearbeiteten Konzept zu uns und stellten es überzeugend vor“, berichtete Carsten Ratzke, Pressereferent der VR-Bank. Auch den Verein Handel, Handwerk und Industrie (VHHI) überzeugten die Schüler.

Bonuspunkte eintauschen Die per Radkilometer gesammelten Bonuspunkte heißen Finneros. Sie können im Versicherungsbüro von Timmy Rohweder, Am Markt 2, in Nortorf auf die Nortorf Card umgebucht werden. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr, Montag, Dienstag und Donnerstag 15 bis 18 Uhr.

Kim Kristin Schmidt von der VR Bank überreichte dem VHHI 2500 Euro als Sponsoring. Jede Radfahrerin und jeder Radfahrer, die oder der dem VHHI die in der App gesammelten Fahrkilometer vorweist, erhält die Nortorf Card um fünf Euro vergünstigt. Die fünf Euro sind schon auf der Karte aufgebucht, mit der bei allen beteiligten Geschäften in der Stadt günstig eingekauft werden kann. „Damit stärken wir den in der Coronazeit geschwächten Einzelhandel in der Stadt“, freute sich Peter Gebhard vom VHHI.