Showtime of my life - Sabine Kaack tritt in Vox-Show mit Guido Maria Kretschmer auf

Mut machen – das will die Vox-Sendung „Showtime of my life - Stars gegen Krebs“. Schauspielerin Sabine Kaack aus Nortorf ist dabei. Sie ist aus der Serie „Diese Drombuschs“ bundesweit bekannt.