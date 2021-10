Nortorf

Beim Werkstattgottesdienst wurde die St. Martin-Kirche in Nortorf zur Bühne für Tangotänzer und Schattenspieler. Lichteffekte und dramatische Musik wirkten wie eine Inszenierung. Der Gottesdienst könnte auf Tour durch den Kirchenkreis gehen.

Andacht, Orgelmusik, Liturgie – Pastor Merten Biehl von der St. Martin-Kirche zeigte im Werkstattgottesdienst Totentanz: Gottesdienst geht auch anders. Mit einer Truppe Freiwilliger hatte er eine Woche in Planung und Proben investiert. Sein Plan: das Event, der vom Inszenierungsaufwand einem Theaterstück gleicht, auch in anderen Kirchengemeinden aufzuführen.

Zum Schluss blieb ein Kreuz aus Licht – Marco Rohwer setzte ein Holzkreuz mit starken Scheinwerfern in Szene. Quelle: Beate König

Mit Gottesdienstprojekten im Kirchenkreis auf Tour zu gehen, sei nicht unmöglich, erklärte Susanne van den Bergh vom Kirchenkreis Altholstein. Eine Art Gottesdienst-Fundus zum Buchen gibt es nicht. Merten Biehl muss anderen Gemeinden das Projekt selbst vorstellen und die Werbetrommel rühren. Seine Zeit sei allerdings begrenzt, erinnerte Susanne van den Bergh: „Er hat eine halbe Stelle.“

Lockdowns lösten neue Gottesdienst-Formate aus

Experimentelle Gottesdienste wagen Gemeinden seit Beginn der Pandemie vereinzelt. Im Lockdown wurden neue Konzepte wie digitale Angebote oder der Gottesdienst in der Tüte to go entwickelt, erinnerte Susanne van den Bergh. „Da ist schon etwas in Bewegung gekommen.“

Werkstattgottesdienste laufen einmal pro Monat. „Wir holen die Besucher und Besucherinnen in der Regel ab.“ Vermutung von Susanne van den Bergh: Jüngere entscheiden sich für modernere Formate, Ältere für traditionelle Andachten.

Merten Biehls Happening begann beim Liederzettel. Den Texten war das Foto eines Krankschreibungsformulars unterlegt, die andere Seite zierte das Foto einer Werkbank mit Werkzeugleiste.

Neben dem Altar standen als Stellvertreter für Krankheit, Tod und Vergänglichkeit ein Rollstuhl, eine Urne, ein Ewigkeitslicht, davor ein grob gezimmertes Holzkreuz und Scheinwerfer. Die Kirchenbänke waren zur Seite gerückt, die Darstellenden hatten Platz.

Was soll die Lektion sein?

Pochende Herztöne in der Andacht untermalten Fragen wie „Was soll ich dir versprechen, dass Du mich gesunden lässt? Was soll die Lektion sein?“

Darsteller Ulrich Ranck setzte dramatische Klaviermusik von Günther Bongert in Schattenbilder um. Erhobene Hände, zusammengesunkenes Knien, dazu das Wegdrücken des Lakens konnten Zuschauer für sich deuten. Hoffnung, Verzweiflung, Abwehr oder Kontaktsuche.

Die Hände in Armdrück-Position gegeneinander gepresst, den anderen fixierend wie im Ringkampf, beendeten die Tänzer Michelle Paul und Tobias Janku einen Tango.

Marco Rohwer tauchte als Lichttechniker das Paar in schemenhaftes Lila – das Holzkreuz am Altar dagegen zum Schluss in so helles Licht, dass es aus sich selbst zu strahlen schien.

Starke, konfrontative Bilder. „Gedanken in Bewegung zu bringen, Erinnerungen, Trauer aus einer neue Perspektive betrachten, war das Ziel“, erläuterte Merten Biehl.

Der nächste Gottesdienst mit Lichteffekten ist am Sonntag, 31. Oktober, um 18 Uhr, der Jugendgottesdienst Nightlight.