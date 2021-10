Nortorf

Der Verein Handel, Handwerk und Verkehr (VHHI) startet im November durch: Nach einem Jahr Corona-Zwangspause ist für den 12. November das Dämmershopping wieder als Stadtfest geplant, am 16. die November die Ausbildungsmesse in der Gemeinschaftsschule und am 26. der Koffermarkt mit Tannenbaumanleuchten.

Im September entschied der VHHI, den November durchzuplanen. Binnen zweier Monate stellten Vereinsvorsitzender Timmy Rohweder und Norbert Tripmaker das Dämmershopping auf die Beine. Rund 40 VHHI-Mitglieder öffnen zu dem Shopping-Event mit Stadtfest-Appeal ihre Türen.

Rekordzeit: Norbert Tripmaker (links) und Timmy Rohweder organisierten binnen zweier Monate das Dämmershopping am 12. November. Laternelaufen gehört dazu. Quelle: Beate König

Wie vor Corona startet das Dämmershopping mit einem Laternenumzug. Um 17 Uhr geht es am Freitag, 12. November, vom Parkplatz des Hagebaumarkts in der Ladestraße mit dem Spielmannszug Neumünster zum Marktplatz. „Alle brennen darauf, zu öffnen“, berichtet Timmy Rohweder. Durch seinen Stadtfestcharakter stellt das Event, an dem die Geschäfte bis 21 Uhr geöffnet haben, für viele Gäste eine Art großes Klassentreffen mit Freunden dar.

Menschenansammlungen sollen beim Nortorfer Dämmershopping vermieden werden

Nach Corona hat sich für den Shoppingbummel im atmosphärischen Ambiente einiges verändert: Menschenansammlungen sollen nämlich vermieden werden. Dafür ist in der Innenstadt erstmals der Gaukler Liederlucas unterwegs. Er erzählt Geschichten für Kinder und singt. Bühnen und Live-Musik fehlen dieses Jahr beim Dämmershopping. Auch der Ausklang am Feuerkorb auf dem Parkplatz von Elektro Tiegs fällt weg. Die Kirche öffnet nur zur Ton- und Lichtinstallation „Liebesbriefe“. Der Förderverein evangelische Kita verlegt seinen Stand nach draußen an die Ecke Kieler Straße.

Elektrofahrzeuge und E-Bikes werden auf dem Markt präsentiert

Am Markt bieten Geschäfte erstmals Gin-, Rum- und Likörtastings an. Die Gruppe der Aktiven Zylinder aus der Nortorfer Vogelgilde wie auch der überregional bekannte Verein Team Doppelpass sammeln über Punschverkauf Spenden für einen guten Zweck. Die Freiwillige Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr sind präsent. Es gibt Stände für Dosenwerfen, Pfeilschießen und Entenangeln, ein Zauberkünstler hat Tricks parat. Ein Truck bietet kleine Stadtrundfahrten für Kinder an. Überdies ist die Elektromobilität Thema: Der private Verein für Elektromobilität und ein Autohändler präsentieren verschiedene Elektrofahrzeuge.

Lesen Sie auch Alternative statt Aus fürs Dämmershoppen

Nicht nur Feuerkörbe und große Kerzen tauchen die Stadt beim Dämmershopping in stimmungsvolles Licht: Auch drei Feuershow-Teams treten an der Poststraße, beim Marktplatz und auf dem alten Rathausplatz auf. Dort steht ein Café-Truck.

Ausbildungsmesse zieht in die Schule um

Das Konzept für die VHHI-Ausbildungsmesse am Dienstag, 16. November, hat sich nach der Coronapause ebenfalls verändert: Bislang präsentierten sich die teilnehmenden Unternehmen in einem Autohaus. 2021 wechseln sie erstmals in Aula, Foyer und Flure der Gemeinschaftsschule. 20 Firmen aus den Bereichen Handel und Dienstleistung, Handwerk und Industrie haben sich bislang angemeldet.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Polizei und Bundeswehr sind dieses Jahr nicht dabei. Neben den 8. und 9. Klassen, die die Messe jedes Jahr gezielt besuchen, sind Schülerinnen und Schüler ab der siebten Klasse als Gäste erwünscht.

Hobbykünstler können sich zum Koffermarkt anmelden

Das Lichterfest mit Koffermarkt auf dem Marktplatz beginnt am Freitag, 26. November, um 17.30 Uhr. Hobbykünstler präsentieren ihre Waren in einem Koffer, junge Talente Live-Musik. Anmeldungen sind willkommen. Der kleine Markt beginnt mit dem Anschalten der Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt. Bürgermeister Torben Ackermann und Stadtwerkevorstand Winfried Bentke drücken den Zentralschalter vor dem Weihnachtsbaum.

Weitere Informationen zu den VHHI-Aktionen im Internet unter www.einkaufen-in-nortorf.de