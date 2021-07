Die Volkshochschule Nortorfer Ring startet mit neuem Programm und neuen Räumen in den Sommer. Outdoor-Kurse können ab sofort im Erdgeschoss-Büro im Haus der Vereine und Verbände gebucht werden. Die VHS zog aus dem Raum unterm Dach in die Komfortzone am Haupteingang. Fürs Publikum optimal.