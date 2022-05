Nübbel

Erst gestohlen und nun zurück: Ein reuiger Fahrraddieb hat ein in Nübbel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gestohlenes Fahrrad zur Polizei gebracht. Nun suchen die Beamten den rechtmäßigen Eigentümer des E-Bikes.

Das Fahrrad wurde nach Angaben der Polizei bereits am Montag, den 18. April, in Nübbel gestohlen und jüngst von dem Täter selbst in der Polizeistation in Fockbek abgegeben. Bislang hat sich jedoch niemand dort gemeldet.

Nübbel: Reuiger Dieb bringt Fahrrad zur Polizei

Wem gehört das E-Fahrrad oder wer kann Angaben zu den rechtmäßigen Eigentümer machen? Es handelt sich – wie abgebildet – um ein schwarzes Damenfahrrad der Marke Prophete mit Korb auf dem Gepäckträger und am Rahmen montierten Faltschloss.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Fockbek unter der Rufnummer 04331/332 266 0 entgegen.