Eckernförde

Green Screen ist international, Green Screen ist ein Publikumsfestival – aber auch Branchentreff. Einer, der zum ersten Mal beim Eckernförder Naturfilmfest dabei ist, ist Gernot Lercher. Der 55-jährige Österreicher ist neuer Chef der ORF-Naturfilmabteilung von Universum, einer Art Pendant von „Terra X“.

Lercher ist einer, der das Geschäft von der Pike auf kennt. Schon im Alter von 20 Jahren stieg er beim Österreichischen Rundfunk (ORF) ein, durchlief alle Bereich des dokumentarischen Films, arbeitete zehn Jahre als Regisseur für Universum und leitet dort jetzt die Naturfilm-Redaktion in Wien. Ein Unterschied zwischen der deutschen und österreichischen Naturfilmlandschaft: Die Universum-Reihe läuft dort dienstags zur Primetime (20.15 Uhr) mit einer herausragenden Zuschauerquote von 20 bis 25 Prozent.

Eines der internationalen Top-Festivals

Gleichzeitig gibt es vielfältige Kooperationen mit den deutschen Produzenten. NDR-Naturfilm gehört ebenso dazu wie WDR, ZDF und Arte. Auch Green Screen, so Lercher, stehe für Erfahrungsaustausch der Branche. „Schon vor Jahren haben mir Kollegen davon vorgeschwärmt“, erzählt er. Das Festival habe es geschafft, sich als eines der internationalen Top-Naturfilmfeste aufzuschwingen. „Wer bei Green Screen gewinnt, hat einen respektablen Preis gewonnen“, so der Wiener. Das helfe auch beim späteren Vertrieb.

Lercher saß dieses Jahr selbst in der Preis-Jury von Green Screen. Er kann abschätzen, wo die Reise für den Naturfilm hingeht. „Es gibt keine Patentrezepte“, sagt er. „Aber der Zuschauer beginnt sich mehr und mehr dafür zu interessieren, wie Natur auch in Zukunft funktionieren kann, wo sich Umwelt und Mensch in die Quere kommen.“ Auch die Herausforderungen des Klimawandels gehörten dazu. Für die Naturfilmer heißt das, die Kamera nicht nur in die eine Richtung zu halten.

Naturfilm könnte eine Renaissance erfahren

Doch kommt es auf Ausgewogenheit an. Man dürfe mit Umwelt-Katastrophen nicht inflationär umgehen, sagt der Naturfilm-Experte. Man müsse die Menschen behutsam an das heranführen, was es zu schützen gelte. Green Screen als Kombination aus Zuschauer- und Profi-Festival ist dabei ein Seismograf, um Stimmungen auszuloten. „Ein Idealfall“, so Lercher. Er glaubt, dass eine Renaissance des Naturfilms anbrechen wird. „Wir sind an einem Punkt angelangt, wo der Schutz von Umwelt und Natur immer wichtiger wird.“

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Qualität aller für das Naturfilmfestival nominierten Dokumentationen schätzt Lercher als „sehr hoch“ ein. Gleichzeitig habe er danach gedürstet, seine deutschen Kollegen endlich persönlich kennenzulernen. „Wir haben 50 mal telefoniert, aber uns noch nie getroffen.“ Green Screen, der internationale Marktplatz für Naturfilmschaffende, macht dies möglich. So hat Lercher auch für 2022 den Festivalbesuch gedanklich bereits gebucht.