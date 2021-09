In Groß Buchwald werden ab Oktober die Fundamente für drei Windräder geschüttet – bis Mitte 2022 sollen die Anlagen gebaut sein. In Loop an der Autobahn 7 sollen drei Rotoren ab 2023 Strom erzeugen. Wann der Windpark Schönbek-Loop in Betrieb geht, steht nicht fest. Der Anhörungstermin ist am Donnerstag, 18. November.