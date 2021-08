Oberstufe in Bordesholm organisierte Politik-Talk

Bordesholm

Politik aus der Nähe erleben und mitreden – beides erlebten in Bordesholm 150 Oberstufenschülerinnen und -schüler. Vertreter von sechs Parteien, die bei der Bundestagswahl am 26. September antreten, stellten sich Mittwoch in der Sporthalle den Fragen der Hans-Brüggemann-Gemeinschaftsschüler. Und wenn es nach SPD, Linken, Grünen, FDP sowie AfD geht, dann wird die komplette Oberstufe bei Wahl 2025 wählen dürfen: Mit Ausnahme der CDU sprachen sich alle für ein Wahlrecht ab 16 Jahren aus.

Schwerpunkte Klimawandel, Digitalisierung und Wahlrechtsreform

Die Fachschaft Wirtschaft/Politik der Bordesholmer Schule hat diese Veranstaltung in Eigenregie organisiert. „Seit April dreht thematisch sehr viel um die Bundestagswahl“, erläuterte Wipo-Lehrer Kian Loose. Mit seinem Kollegen Christian Hemkendries organisierte er das Politik-Event. Die Schülerinnen und Schüler seien keineswegs politisch so uninteressiert, wie es oft dargestellt werde. Sie befassten sich mit den Kurzwahlprogrammen der Parteien und stellten mit den Themen Klimawandel, Digitalisierung und Wahlrechtsreform drei Schwerpunkte auf. „Bereits damit war mir klar, dass wir überziehen“, so der 29-jährige Loose schmunzelnd. Und so war es auch.

Etwa 150 Oberstufenschüler verfolgten die Podiumsdebatte – coronagerecht mit Abstand. Quelle: Frank Scheer

2017 hatte den Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde Johann Wadephul (CDU) mit 42,7 Prozent vor Sönke Rix (SPD, 28,9 Prozent) entscheiden können. Der CDU-Politiker sagte kurzfristig wegen der Afghanistan-Eskalation ab, da er in Berlin an Krisensitzungen mitwirken musste. Felix Siegmon, Chef der Jungen Union im Kreis Rendsburg-Eckernförde, vertrat ihn – Sönke Rix (SPD), Jakob Blasel (Grüne), Hauke Schultz (Die Linke), Christine Aschenberg-Dugnus (FDP) und Gereon Bollmann (AfD) waren von den anderen Parteien präsent.

Politiker mussten „gebändigt werden“

Beim Thema Klimawandel, der vor allem den jungen Menschen auf den Nägeln brennt, nahmen die Grünen für sich in Anspruch, die einzige Partei zu sein, die bis 2040 einen Plan hat. Die SPD setzt auf Klimagerechtigkeit und will Maßnahmen sozial gerecht finanzieren. Sönke Rix sprach sich dafür aus, bei den Kosten das Verursacherprinzip anzuwenden. Die CDU will die Krise „auf europäischer Ebene“ lösen und setzt bei der Finanzierung auf Zertifikate. Die Linke sieht die Klimaneutralität bis 2035 und setzt bundesweit auf kostenlosen Nahverkehr. Die FDP will den CO2-Ausstoß begrenzen.

Hilal Sloma und Lilly Badtke, die mit Jakob Steinweg und Lasse Rübesamen die Fragen der Schülerschaft weitergaben, mussten die Politikerinnen und Politiker immer wieder auf die Redezeitbegrenzung von 30 bis 60 Sekunden hinweisen. Die Quartett sprach vom „Bändigen der Politiker“. Das breite Spektrum der Antworten war allerdings spannend. Genauso wie beim Wahlrecht ab 16 Jahren. Für die FDP ist das „ein Zeichen des gesellschaftlichen Fortschritts“, die SPD spricht sogar von einem „Grundrecht“. Die CDU will es weiterhin mit der „Geschäftsfähigkeit“ bei Volljährigkeit verknüpft wissen.

Kritische Nachfragen der Schüler in Bordesholm

Beim Speeddating stellten sich die Politiker in sechs Runden jeweils fünf Minuten einer Klasse oder einem Kurs. Bis 2040 wollen Bündnis 90/Die Grünen die Klimaneutralität – das hatte Jakob Blasel (Bündnis 90/Die Grünen) bei der Debatte in der Sporthalle gesagt. „Das sind noch 19 Jahre. Warum fangen Sie nicht jetzt damit an , das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen zeigt doch die Notwendigkeit“, fragte ihn eine Elfklässlerin. Er stimmte ihr zu und machte deutlich, dass man bis 2040 den Umbau abgeschlossen haben müsse.

Felix Siegmon (CDU) musste sich den kritischen Fragen zu Afghanistan stellen. „Warum hat der erste Flieger nur sieben Menschen ausgeflogen?“ Er wisse das nicht. Erklärbar sei aber, dass die militärische Führung wegen der Gefährdungslage entschieden habe, in dem Moment loszufliegen. „Pressemäßig kommt das natürlich nicht gut rüber“, räumte er ein.

Beim Speeddating schlug gab Wipo-Lehrer Kian Loose nach fünf Minuten mit dem Schlagzeug das Signal für den Publikumswechsel. Quelle: Frank Scheer

Das erste Fazit von Schülern und Lehrern, die den Polit-Talk organisiert haben: Bei der Debatte in der Halle hätte sich viele zunächst an die Grundstatements ihrer Partei gehalten. „Da sei auch das typische Geschwafel dabei gewesen.“ Daher soll es beim nächsten Politik-Talk in der HBS auch mehr Zeit fürs Speeddating geben. „Da kommen die einzelnen Politiker mehr aus sich heraus“, so Hilal Sloma und Lilly Badtke. „Es ist schon ein Unterschied, eine Werbebotschaft einer Partei in einem Prospekt zu lesen oder mit einem Politiker zu reden sowie dabei Gestik und Mimik zu sehen.“, so die 17-jährigen Mädchen.