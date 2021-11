Rendsburg

Die Probleme nach der Einführung des neuen ÖPNV im Kreis reißen nicht ab. Noch immer gibt es zahlreiche Berichte von verspäteten Bussen und ausgefallenen Linien, vor allem im Schülerverkehr. Die Gründe liegen offenbar zu großen Teilen bei der fehlenden Ortskenntnis vieler neuer Fahrer.

Im Internet machen Bilder die Runde, die festgefahrene Busse in Gräben und auf Feldwegen zeigen. Jetzt reicht es dem Kreis: Landrat Rolf-Oliver Schwemer hat die Spitzen der Autokraft zum Krisengespräch ins Kreishaus geladen.

Rendsburg-Eckernförde: Es ruckelt weiter beim ÖPNV

Das Gespräch mit dem Landrat am kommenden Donnerstag dürfte für die beiden Geschäftsführer der Autokraft, einer Tochter der Deutschen Bahn AG, nicht angenehm werden. Norman Einfeldt und Jan Cyrullies haben den Termin dem Vernehmen nach bereits zugesagt. Die Spitzen der Kreisverwaltung sind sauer, bekommen die täglichen Beschwerden der Kunden auf den Tisch und sehen die Versäumnisse im Busverkehr auf dem Land vor allem beim Anbieter Autokraft. Dieser hatte das Busnetz mit dem neuen integralen Taktfahrplan im Kreis nach einer Ausschreibung zu Beginn dieses Jahres übernommen. Seither ruckelt es beim ÖPNV.

So hat sich erst am vergangenen Freitag ein Bus bei Noer auf einem Feld festgefahren. Der Fahrer hatte offensichtlich versucht, dort mit seinem leeren Bus zu wenden, nachdem er sich bei seiner morgendlichen Tour verfahren hatte. Zahlreiche Schüler aus der Region warteten daraufhin vergeblich auf den Bus und schafften es nicht mehr rechtzeitig in die Schule.

Zahl der Beschwerden weiterhin hoch

Nach einem Rückgang der Mitteilungen in den Herbstferien sind die Meldungen über Probleme beim Busverkehr zuletzt wieder in die Höhe geschnellt. In der letzten Oktoberwoche erreichten den Kreis 50 Beschwerden. Die Gründe waren in vielen Fällen die gleichen: 13 mal wurden Haltestellen nicht bedient, acht Mal wurde die Linienführung nicht eingehalten und sieben Mal kam es zu Verspätungen. Anfang kommenden Jahres könnte sich die Situation weiter verschärfen. Der Kreistag hatte vor der Sommerpause beschlossen, die sogenannte Schülerbeförderungssatzung zugunsten der Kinder auf dem Land auszuweiten, damit diese keine weiten oder gefährlichen Schulwege zum Bus mehr in Kauf nehmen müssen. Künftig soll es daher noch mehr Verbindungen und Haltepunkte geben.

Kreis zahlt 14 Millionen Euro im Jahr

Da der Kreis einen Großteil der für zehn Jahre veranschlagten 270 Millionen Euro für den ÖPNV auf dem Land bezahlen muss – allein im kommenden Jahr liegt der geplante Kreisanteil bei 14 Millionen Euro – kann er mit der aktuellen Situation nicht zufrieden sein. Schon in den vergangenen Monaten wurden die Zahlungen an die Autokraft wegen ausgefallener Busverbindungen gekürzt. Ein „mittleren fünfstelligen Betrag“ habe der Kreis bereits einbehalten, unterstreicht Martin Kruse, zuständiger Fachbereichsleiter bei der Kreisverwaltung. Doch die Probleme sind damit noch nicht beseitigt. „Der Kreis Rendsburg-Eckernförde verlangt von der Autokraft ein sofortiges Abstellen dieser Pannen“, so Kruse.

Zuletzt hatte die Autokraft die Probleme eingeräumt und versprochen nachzubessern. Es gebe „immer noch Verbesserungspotenzial bei den Themen Streckenkenntnisse des Fahrpersonals sowie Sicherstellen von Anschlüssen“, teilte das Unternehmen kürzlich mit. „Hier schult und sensibilisiert die Autokraft weiterhin ihre Mitarbeitenden und arbeitet gemeinsam mit dem Kreis, der die Erstellung des Fahrplans verantwortet, an Anpassungen, um den Fahrgästen einen verlässlichen und attraktiven ÖPNV zu bieten.“

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grundsätzlich will der Kreis an seinem integralen Taktfahrplan festhalten und das neue System frühestens in zwei Jahren auf den Prüfstand stellen. „Mit dem neuen ÖPNV im Regionalverkehr will der Kreis eine gute Daseinsvorsorge bieten, einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und zu einer Entwicklung des ländlichen Raumes beitragen. Diese Ziele erreichen wir nur, wenn auch die Qualität in der Leistung stimmt“, sagt Martin Kruse.