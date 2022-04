Rendsburg

Über Ostern passen einige Anbieter in Rendsburg ihre Öffnungszeiten an. Viele Einrichtungen in Rendsburg öffnen trotz der Feiertage oder bieten Alternativtermine an. Hier der Überblick:

Wochenmärkte in Rendsburg: Der sonst freitägliche Wochenmarkt an der Nordmarkhalle findet zu Ostern in kleinerem Rahmen und schon am Gründonnerstag statt. Die Öffnungszeit bleibt wie gewohnt bei 13 bis 17 Uhr. Die Wochenmärkte auf dem Schiffbrücken- und Paradeplatz finden am Sonnabend regulär von 7 bis 13 Uhr statt.

Rendsburg: Das sind die Öffnungszeiten über Ostern

Stadtbüchereien Rendsburg und Büdelsdorf: Die Einrichtungen der beiden Städte bleiben an den Feiertagen und auch am Ostersonnabend, 16. April geschlossen. Digitale Angebote wie das Videoportal „Filmfriend“ und die „Onleihe zwischen den Meeren“ funktionieren auch über Ostern rund um die Uhr.

Museen im Kulturzentrum: Die Einrichtungen im Hohen Arsenal schließen lediglich Karfreitag und Ostermontag. Am Sonnabend und auch Ostersonntag können Besucher die Zeit von 10 bis 17 Uhr für einen Rundgang nutzen.