Orden des Bundes für Klaus-Ingo Marquardt aus Wattenbek

Wattenbek

Große Ehrung für Klaus-Ingo Marquardt aus Wattenbek. Für sein vielfältiges lokales Engagement erhält er von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Die Auszeichnung wurde am Dienstag in Kiel von Ministerpräsident Daniel Günther überreicht.

Marquardt initiierte Spendenaktion für Kinder im Bordesholmer Land

Die Laudatio vom Land unterstreicht den Einsatz für das soziale Leben im Raum Bordesholm, den Klaus-Ingo Marquardt seit vielen Jahren leistet. Der Pensionär, Marquardt war stellvertretender Leiter der Grundschule in Wattenbek, initiierte mit einem Runden Tisch eine Spendenaktion für Kinder im Bordesholmer Land. Bis heute seien dabei mehr als 200.000 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Durch die Zusammenarbeit mit der Sozialberatung und der Bordesholmer Tafel konnte vielen Menschen so geholfen werden.

2012 war Klaus-Ingo Marquardt Ideengeber für die Aktion „Bürger-Börse-Amt Bordesholm“, in der sich Vereine und Einrichtungen vernetzt haben, so die Laudatio weiter. Darüber gehörte er zu den Mitbegründern des Bürger-Mobils, einem Fahrdienst, den rund 300 überwiegend ältere Menschen dankbar annehmen. Dieser Dienst unterstützte auch viele ältere Menschen aus dem Raum Bordesholm bei der Abwicklung der Corona-Schutzimpfungen in den Zentren in der Region.