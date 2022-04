Hüttener Berge

Unbekannte haben seit Anfang des Jahres Ortsschilder aus Dörfern in den Hüttener Bergen gestohlen. Nach Angaben der Polizei fehlen insgesamt fünf Ortstafeln und Ortshinweisschilder.

Und plötzlich waren die Rahmen leer. In den Gemeinden Ascheffel, Hütten und Fleckeby sind bereits mehrfach die Ortsschilder abgeschraubt worden. Hütten war dreimal betroffen, die anderen beiden Kommunen jeweils einmal. Was die Täter mit den Ortstafeln anfangen, ist unklar. Die Polizei vermutet, dass sie zur Dekoration in Partykellern landen.

Täter schraubten die Tafeln sorgsam ab

Die Polizeistation Ascheffel sucht jetzt nach Zeugen oder auch nach Gästen, die solche Schilder in einem neu eingerichteten Partyraum bemerkt haben. Die Ortstafeln waren seit Anfang des Jahres von ihren Halterungen fachgerecht abgeschraubt worden und sollten darum keine Beschädigungen aufweisen.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sachdienliche Hinweise gehen an die Polizeistation Ascheffel unter Tel. 04353/4799960.