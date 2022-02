Osdorf

Nachlässiger Umgang mit einem herrschaftlichen Baumriesen, die zu Schäden führen können? Oder unbedeutende Eingriffe im Umfeld einer etwa 300 Jahre alten Eiche, die dem Baum nicht schaden, sondern eher helfen werden? Um diese Frage geht es in Osdorf.

Dort wird gebaut – in unmittelbarer Nähe einer gewaltigen, als Naturdenkmal geschützten Eiche. Hartwig Kahnt, der seit 1997 ein Baumsachverständigenbüro betreibt, kam am Freitag, 4. Februar dort vorbei – und traute seinen Augen nicht.

Nach seinen Angaben fiel ihm sofort das Baufeld auf, das sich bis „in den Traufbereich der alten Eiche erstreckt“. Grundsätzlich seien ihm dort auch „massive“ Wurzelschädigungen aufgefallen.

Verstöße gegen die Regeln auf Baustelle?

Er sagt, es gelte in solchen Fällen aber grundsätzlich die gesetzliche DIN-Vorschrift 18920, nach der Maßnahmen im Kronentraufbereich plus 1,5 Meter grundsätzlich nicht erlaubt seien. Auch Dinge wie die mobile Toilette dürften dort nicht stehen. Dafür fehlten die vorgeschriebenen Baumschutzzäune auf dem Baugrundstück, erklärt er.

Dort stehen auch im hinteren Bereich weitere, wenn auch nicht ganz so gewaltige Baumriesen. Hartwig Kahnt sagt, „Baumschutz ist mein beruflicher Schwerpunkt“, er sei viel auf Baustellen unterwegs. Auf der Baustelle in Osdorf werde gegen Auflagen verstoßen.

Denn, erklärt er, die mit Abstand wichtigste Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Lebensvorgänge eines Baumes kommt den Baumwurzeln zu. Ein Verlust an funktionsfähiger Wurzelmasse bedeute auch eine Vitalitätsveränderung in der Krone mit Blick auf die Belaubung und die Feinstastbildung.

Hartwig Kahnt nahm Kontakt zur Unteren Naturschutzbehörde (UNB) des Kreises auf. Dort erhielt er nach eigenen Angaben die Auskunft, dass man sich die Örtlichkeit bereits eine Woche vorher angesehen habe.

Man halte die Eingriffe in den Lebensraum der riesigen Eiche in Osdorf aber für unbedeutend, da offensichtlich keine Starkwurzeln bei den Auskofferungsarbeiten beeinträchtigt worden seien. Zudem habe man ihm erklärt, ein größerer Abstand des neuen Gebäudes zu dem Eichen-Naturdenkmal würde die Wirtschaftlichkeit der Bauerschließung negativ beeinträchtigen.

Hartwig Kahnt sagt, er kenne keinen größeren Baum als diesen majestätischen im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Er kritisiert: „Der Kreis schützt ihn als Naturdenkmal – und schädigt den Baum.“

Kreis: Verbesserung bei der Wasserversorgung möglich

Der Kreis teilt auf Anfrage mit, man habe sich den Baum bei einem Ortstermin in Osdorf am 27. Januar angeschaut. Dabei „konnten keine Beschädigungen, weder am Stamm, noch an Starkwurzeln oder durch Bodenverdichtungen festgestellt werden“.

Es sei korrekt, dass Bodenarbeiten geringfügig im äußersten Kronentraufbereich stattfinden. Diese hätten aber aus Sicht der UNB keinen Einfluss auf die Vitalität des Baumes, der ein Tiefwurzler ist.

Die UNB erklärt, dass sich die Situation für die Eiche künftig sogar „teilweise“ verbessern werde, da bisher große Teile des Kronentraufbereiches mit einer Asphaltdecke versiegelt waren. Nun sind dort nur noch „sickerfähige Bodenbeläge erlaubt, sodass hier eine Verbesserung der Wasserversorgung zu erwarten ist“.

Der geplante Neubau werde „bei Einhaltung der vorgegebenen Auflagen gegenüber der bisherigen Nutzung aller Voraussicht nach keine negative Beeinträchtigung des Naturdenkmals mit sich bringen“, erklärt der Kreis weiter.

Zu den Auflagen für die Bauherren gehöre, dass Carport und Nebengebäude nicht im Kronentraufbereich der majestätischen Eiche in Osdorf erstellt werden dürfen. Der Bodenbelag müsse zudem wasserdurchlässig sein. Zudem müssten die Arbeiten „unter Berücksichtigung der genehmigten Bauausführung und der eingesetzten Arbeitsgeräte die einschlägigen Normen“ beachten.

Die Baufirma betont auf Anfrage auch, dass das Bauvorhaben überprüft worden und damit „alles in Ordnung sei“. Man habe die Vorgaben beachtet und sei bei den üblichen Abständen geblieben, „entsprechend dem Bauantrag“.