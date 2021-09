Klimaneutral werden – nur ein Schlagwort? Osdorf im Dänischen Wohld will jetzt mit Bürgern einen Plan erarbeiten, wie das in kleinen Schritten bis 2045 gelingen kann: das Quartierskonzept.

Bürger und Politik an einem Strang - Wie Osdorf klimaneutral werden will

Bürger und Politik an einem Strang - Wie Osdorf klimaneutral werden will

Von Cornelia Müller