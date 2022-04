Osdorf

Zuerst war es „nur“ das Ziel Klimaneutralität, das die Politik Osdorf bewog, ein Quartierskonzept mit alternativer Wärmeversorgung aufzulegen. Der Ukraine-Krieg und die derzeitige Abhängigkeit von Erdgas und Heizöl beschleunigen den Denkprozess.

Erster Aufschlag in Sachen Quartierkonzept vor wenigen Wochen in Dibberns Gasthof. Der Saal ist gut gefüllt an diesem Infoabend. Rund 70 Interessierte sind gekommen. Eingeladen hat die Lenkungsgruppe AG Klima der Gemeinde. Ihr gehören von der Gemeindevertretung gewählte Vertreterinnen und Vertreter der drei Fraktionen CDU, SPD und WgO an. Sprecher ist Niels Bienefeld (SPD).

Ortskern von Osdorf im Blick für ein Wärmekonzept

Darum geht es: Die Planungsbüros Ecowert360º und GPJoule, die mit der Erarbeitung des Quartierskonzept betraut sind, stellen nach Bestandsaufnahme und Datenerhebung die Möglichkeiten vor – für die Gemeinde als Initiatorin sowie für Private und Gewerbe. Ohne persönliches Engagement der Einwohnerschaft, wird deutlich, dürfte Klimaneutralität kaum erreichbar sein.

„Wenn eine Kommune einen akuten Handlungsbedarf sieht, ist das energetische Quartierskonzept ein effektives Werkzeug, um deren Dekarbonisierung voranzutreiben“, definiert Ecowert360º den Auftrag. Man konzentriere sich dabei auf die „Kerngemeinde“, sprich: den Dorfkern einer 2500-Einwohner-Gemeinde mit sechs Ortsteilen. 680 Gebäude haben die Fachleute in den Blick genommen.

43 Prozent heizen in Osdorf mit Erdgas, 30 Prozent mit Öl

Die aktuelle CO2-Bilanz für Osdorf ernüchtert: 43 Prozent der Gebäuden erhalten Wärme durch Erdgasverbrennung, 30 Prozent durch Ölheizung. 26 Prozent nutzen einen Strommix. Gerade mal ein Prozent bezieht Wärme aus Biomasse. Insgesamt werden dabei jährlich 6000 Tonnen des Klimakillers CO2 in die Luft geblasen. Um diese Jahresmenge natürlich auszufiltern, wären 6000 80-jährige Eichen nötig. Eine andere Rechnung: 4900 Kilometer Autofahrt erzeugen eine Tonne CO2. 6000 Tonnen entsprechen dem CO2-Ausstoß bei der 734-fachen Erdumrundung per Pkw.

Anhand von drei Einfamilienhäusern in Dorf stellen die Planer beispielhaft sinnvolle Sanierungsmaßnahmen vor, die CO2 und Kosten einsparen. Kostengünstige Möglichkeiten wie aufwendige Alternativen sind im Gespräch. Fördermöglichkeiten und der Jahreskostenersparnis nach aktuellen Stand werden aufgezeigt.

Wärme und Strom auch durch kleine Investitionen sparen

Nach Angaben der Planer gehen bis zu 29 Prozent der Wärmeenergie im Haus allein durch eine veraltete Heizanlage und Warmwasserbereitung verloren. Durch (falsches) Lüften gehen bis 17 Prozent flöten. Ohne Dachdämmung entweichen 12 Prozent, durch einfach isolierverglaste Fenster 17 Prozent, bei fehlender Außenwanddämmung 19 Prozent, ohne Kellerdämmung sechs Prozent.

Viel Strom lässt sich nach Angaben von Ecowert360º schon sparen, wenn man allein eine veraltete Heizungspumpe ausgetauscht. Veralte Anlagen sorgen demnach für 160 bis 220 Euro Stromkosten im Jahr, eine hocheffiziente Pumpe aber nur für drei bis zehn Euro. Wird die gesamte Heizanlage optimiert, investiert man durchschnittlich 950 Euro und spart jährlich bis zu 480 Euro. Der Komplettaustausch der Heizung schlägt nach den Berechnungen einmalig mit rund 14 000 Euro zu Buch. Die jährlichen Verbrauchskosten sinken dann um 3400 Euro.

Erst Kunden für Wärmenetz in Osdorf werben, dann planen

Zweiter Ansatzpunkt ist ein Wärmenetz. „Ob die Anwohnerschaft, Privatinvestoren oder die Gemeinde so ein Netz initiieren, steht derzeit noch hintenan“, betont Bienefeld. „Derzeit gilt es, die generelle Machbarkeit zu prüfen und zu analysieren, unter welchen Voraussetzungen ein Wärmenetz in Osdorf betrieben werden kann.“ Sowohl die zentrale Wärmeversorgung von Straßenzügen, von Ortsteilen oder der ganzen Gemeinde seien grundsätzlich vorstellbar.

GPJoule zeigt auf, wie so ein Netz funktioniert: Aus vorhandenen oder zu schaffenden Quellen wird zentral Wärme erzeugt, die als heißes Wasser im isolierten Rohr in Haushalten, Gewerbebetrieben, kommunalen Gebäuden ankommt und diese heizt. Wärmeübergabestationen können mehrere Heizkreisläufe steuern.

Erster Schritt sei die Kundengewinnung. Erst danach seien Planung und Bau sinnvoll. Wärme direkt aus der Region sei zum Beispiel Abwärme aus Biogasanlagen. Sie wird in den Osdorfer Ortsteilen Stubbendarf und Austerlitz in sehr kleinem Maßstab, in der Gemeinde Tüttendorf und auch in einem kleinen Teil Gettorfs schon etwas intensiver genutzt. Weitere Möglichkeit: Stromerzeugung mittels Sonne oder Wind zur Wärmegewinnung.

Erste Aussicht für Osdorf: Wärmenetz wird weiterverfolgt

„Osdorf kann jetzt noch keinen genauen Zeitplan und Kosten für ein solches Nahwärmenetz vorlegen“, unterstreicht Bienefeld von der AG Klima. „Aber wir brauchen möglichst bald ein Meinungsbild der Bevölkerung. Ein Wärmenetz ist immer auch ein gemeinschaftliches Projekt. Die Zahl der Teilnehmenden ist dann maßgeblich.“

Aus Diskussion, Fragen, kritische Anmerkungen und Ideen werde man jetzt Rückschlüsse ziehen und das Vorhaben entsprechend weiterentwickeln. „Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass wir ein Wärmenetz mindestens für einen Teilbereich weiterverfolgen werden. Zudem hat ein Teil der Bürgerinnen und Bürger auch eine Idee bekommen, was privat derzeit möglich ist“, bilanziert er.