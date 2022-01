Osdorf

Die Gemeinde Osdorf arbeitet an einem Quartierskonzept. Was das genau ist, wer mitarbeitet, was man erreichen möchte, dazu war für Donnerstag, 27. Januar, eine Informationsveranstaltung für alle Bürger in Dibberns Gasthof angesetzt. Die wird jetzt wegen Corona verschoben. Das Quartierskonzept gilt als ein erster Schritt zur Klimaneutralität in Osdorf.

„Aufgrund der Ausbreitung der Omikron-Variante und der sehr hohen Inzidenz in Schleswig-Holstein hat sich die Gemeinde Osdorf gemeinsam mit dem Arbeitskreis Klima und Umwelt und dem Planungsteam entschlossen, die am 27. Januar angesetzte Infoveranstaltung zum Quartierskonzept Kerngebiet Osdorf nicht wie geplant stattfinden zu lassen“, sagt Niels Bienefeld (SPD). Er ist bürgerliches Ausschussmitglied und Sprecher des Arbeitskreises.

Fragebogen zum Quartierskonzept Osdorf trotzdem einreichen

Zwar würden die derzeitigen gesetzlichen Rahmenbedingungen die Veranstaltung zulassen. Doch habe die Abwägung des Risikos und der möglichen Folgen für alle Beteiligten bewogen, den Termin doch noch zu verschieben.

Bienefeld: „Die geplante Abgabe des Fragebogens, den die Osdorfer bekommen haben, soll den Interessierten aber trotzdem möglich sein. Bis zum Dienstag, 27. Januar, dürfen sie das ausgefüllte Formular bei der Bäckerei Sörensen in der Hauptstraße 10 abgeben.“

Abrufbar ist der Fragebogen im Download für alle, die ihn nicht besitzen, hier. Man kann ihn dann auch per E-Mail (niels.bienefeld@gmx.de) einreichen. Der Ersatz für den Infoabend ist nun für Donnerstag, 24. März, um 19 Uhr in Dibberns Gasthof angesetzt.