Das Osterfeuer in Thienbüttel in Nortorf hat am Sonnabendabend mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher auf die Festwiese an der Rendsburger Straße gelockt. Im Vorverkauf hatte die Dorfjugend 2200 Karten verkauft, mehr als 3000 Menschen durften bei der 3G-Veranstaltung aber nicht aufs Gelände.