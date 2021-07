Pandemie hat Auswirkungen auf die Volkshochschule Küste/Dänischer Wohld

Dänischenhagen/Schwedeneck

Die Corona-Pandemie hat auch bei den Volkshochschulen Spuren hinterlassen. Stephanie Steiner aus Dänischenhagen kennt das gleich aus zwei Perspektiven: Sie leitet ehrenamtlich die Volkshochschule Küste Dänischer Wohld – und hauptamtlich die Volkshochschule Neumünster.

Im vergangenen Jahr sei der größte Teil des Unterrichts an Volkshochschulen ausgefallen, erklärt Stephanie Steiner. Sie hat einen guten Überblick, da sie auch im Vorstand des Landesverbandes aktiv ist. Gerade für die kleinen, ehrenamtlich geführten Einrichtungen sei die Corona-Pandemie eine Grenzerfahrung gewesen.

VHS bekam viel Rückhalt von Nutzenden und aus der Politik

Was die 46-Jährige aber freut: „Es gab einen ganz großen Rückhalt von Politik, Bürgerinnen und Bürgern.“ Das motiviert sie. „Ich hänge gerade an der Volkshochschule vor Ort“, sagt die Dänischenhagenerin. Zurzeit tausche sie sich mit dem Amt Dänischenhagen darüber aus, wie es mit dem Betrieb weitergehen kann.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die VHS Küste Dänischer Wohld entstand 2016 durch die Zusammenlegung der Volkshochschulen Schwedeneck und Dänischenhagen. Stephanie Steiner übernahm die Leitung, Gudrun Dorow, vorher Leiterin in Schwedeneck, wurde Stellvertreterin. Doch seit April 2021 ist Gudrun Dorow, die 2020 noch einige VHS-Kurse in Schwedeneck angeboten hatte, im Ruhestand. „Wir hatten noch nicht mal die Chance zur Übergabe“, erklärt Stephanie Steiner.

Lesen Sie auch: Dänischer Wohld – Ausbau der VHS durch Fusion

Trotz der Unterstützung gab es fatale Einbrüche für die VHS Küste Dänischer Wohld, erklärt die Leiterin. 2019 bot die Einrichtung noch 1850 Unterrichtsstunden an und hatte 1199 Teilnehmende. 2020 schrumpfte das Angebot durch Corona auf 833 Stunden und 585 Nutzerinnen sowie Nutzer. Online-Angebote gab es nicht. „Im Prinzip haben wir ein Jahr lang nichts gemacht“, erklärt Stephanie Steiner.

Sie ist dankbar für viel Kulanz bei den Dozierenden und Kunden. So hätten viele ihre Guthaben nicht zurückgefordert, sondern erst mal stehengelassen. Dadurch rutschte die VHS Küste Dänischer Wohld nicht ins Minus. In den Ferien will die VHS-Leiterin sich nun mit dem zuständigen Amtsmitarbeiter an die Abrechnung machen.

Die hauptamtlichen Dozenten hatten viele Einbußen

Und es gibt noch viele offene Fragen für Stephanie Steiner. Klar ist schon: Für den Herbst wird es kein Programmheft geben. Stattdessen könnte man Informationen auf der Homepage oder im Amtsblatt anbieten, überlegt sie.

Zudem hat sie gerade alle Dozenten angeschrieben, um nachzuhaken, wer weiterhin an Bord bleibt. „Die waren durch die Ausfälle wegen Corona ja sehr betroffen“, erklärt die 46-Jährige. Denn viele Lehrende hatten ihre Kurse hauptberuflich angeboten. Noch weiß die VHS-Chefin nicht, ob sich manche mittlerweile beruflich neu orientiert haben.

Lesen Sie auch: Zwischen Kultur, Küche und Gesundheit

„Der Bedarf an Volkshochschul-Angeboten ist da“, sagt Stephanie Steiner überzeugt. Sie hofft, in den nächsten Wochen in die konkretere Planung gehen zu können. Volkshochschule verbinde ja auch Menschen vor Ort, betont sie: Manche Kurse wie Yoga oder Sprachangebote laufen oft seit Jahren mit einem beständigen Teilnehmerkreis in den Gemeinden.

Klar sei allerdings auch: Die Corona-Pandemie habe die kleinen, ehrenamtlichen Volkshochschulen organisatorisch an Grenzen gebracht. Normalerweise sei ja vieles im VHS-Team gut eingespielt, das erleichtert die Planung. Doch jetzt werde es sicher erst mal viel Infobedarf bei Lehrenden und Teilnehmenden geben.