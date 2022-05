Flintbek

Gemeindefest, Konzert, Sektempfang und ein Gottesdienst: Nach 34 Jahren im Dienst der Kirchengemeinde Flintbek wurde Pastor Manfred Schade am Sonntag ganz offiziell von Propst Stefan Block „entpflichtet“. Ein besonderer Moment, nicht nur für den 65-Jährigen, sondern auch für das Team der Kirchengemeinde und die Gemeindeglieder.

Bücher dominieren im Wohnzimmer von Familie Schade. Bis unter die Decke zieren Regale den Bereich, Manfred Schade lehnt sich entspannt auf der Couch zurück. Bereits vor rund einem Jahr ist er mit seiner Ehefrau in eine Altbauwohnung auf dem Preetzer Klostergelände gezogen – in das Propstenhaus. „Es ist wunderschön hier und uns war auch klar, dass die räumliche Distanz den Abschied leichter machen wird“, sagt Schade. Ein weiterer Vorteil: Seine Frau arbeitet im Klinikum Preetz und hat so einen kurzen Arbeitsweg.

34 Jahre Kirchengemeinde Flintbek – was bleibt? „Viele Erinnerungen, denn es sind Menschen, mit denen man mehr als drei Jahrzehnte zu tun hatte. Ich habe sie begleitet von der Taufe, über die Konfirmation bis zur Hochzeit“, zählt Schade auf. „Und so manche Beerdigung war auch dabei“, seufzt er. Neulich erst habe ein Flintbeker zu ihm gesagt: „Schade, dass Sie meinen Jüngsten nicht mehr konfirmieren“, erinnert er sich und lächelt.

Doch nun kommt eine neue Zeit auf ihn zu – was wird er machen im Ruhestand? Und Schade antwortet ehrlich: „Einfach mal nichts. Ausschlafen, gut frühstücken, in Ruhe die Zeitung lesen und sehen, was der Tag so bringt.“ Für ihn steht in dem Zusammenhang fest: „Das ist ein großes Gefühl von Freiheit.“

Pastor Schade freut sich auf Ruhestand ohne Terminstress

Pläne hat er ganz bewusst noch keine, aber Träume. „Theaterbesuche ohne Termingerangel, spontane Ausflüge zu Ausstellungen, vielleicht mehr Sport und Reisen ohne Rücksicht auf Urlaubsvertretungen. Das war ja bisher nicht einfach, mit einer Familie und den vielen Treffen mit Ehrenamtlichen, die nur abends und am Wochenende können.“

Schade hatte früh entschieden, Pastor zu werden. „Ich lernte als junger Mensch unseren Gemeindepastor kennen und fand die Arbeit toll.“ Und er weiß, wie die Arbeit laufen sollte – es geht um die Grundeinstellung: „Man muss Menschen mögen. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes und die mag ich.“

34 Jahre lang. „Natürlich gab es da auch mal Überlegungen, etwas Anderes zu machen“, erzählt er und schmunzelt. Aber auch seine Frau und die drei Kinder, die inzwischen erwachsen sind, waren ebenso wie er fest in der Kirchengemeinde Flintbek verwurzelt und so blieb er.

Bereits vor zwei Jahren hat Schade den Vorsitz im Kirchengemeinderat abgegeben, auch da hat er schon darüber nachgedacht, dass „die Distanz helfen wird, loszulassen“. Das mache auch die Arbeit für die Nachfolger einfacher, ist er sicher.

Seelsorger auf Kreuzfahrten wird er bleiben

Eine „tolle Erfahrung“ sei die Begleitung der Flüchtlinge gewesen, eine „heftige“ Zeit gab es auch, als die Unterbringung von Flüchtlingen ihm und seiner Familie Drohbriefe, Anrufe und eine Anzeige einer Rechtspartei einbrachte. „Aber der Kirchenkreis, der Gemeinderat und auch der Bischof waren immer an meiner Seite.“

Neben der Gemeindearbeit hat Schade immer wieder als Seelsorger auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet. „Das wird etwas sein, was ich weiterhin machen werde“, ist er überzeugt. Einen Wunsch hat er schon noch: „Ich hoffe, dass Flintbek weiterhin eine gastfreundliche, offene Gemeinde bleibt, die für die Menschen da ist.“

Seine Nachfolgerin in Flintbek ist derzeit im Mutterschutz und wird von Pastorin Andrea Simowski vertreten. Die Neuordnung der Nordkirche und das Pfarrstellenkonzept werden eine Aufgabe für die Kirchengemeinde – aber nicht mehr für Pastor Manfred Schade, der den Ruhestand in vollen Zügen genießen will.