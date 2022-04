Bordesholm

Seit der Pensionierung von Pastor Thomas Engel Ende Juni 2021 war die Stelle in der Bordesholmer Klosterkirche vakant. Zum 1. Mai tritt Maximilian Kröger die Nachfolge an. Der Einführungsgottesdienst mit Propst Stefan Block beginnt am Maifeiertag um 17 Uhr in der Kirche am Lindenplatz. Krögers Heimatgemeinde ist Borby bei Eckernförde.

Es handelt sich um die erste Stelle des 32-jährigen Nachwuchstheologen Maximilian Kröger, der sein Vikariat an der Schlei gerade abgeschlossen hat. Das Landeskirchenamt hat ihn für zunächst drei Jahre als Pastor im Probedienst an die Klosterkirche geschickt. „Am 11. April hat sich Kröger bei uns vorgestellt. Er hat echt überzeugt. Wir haben einstimmig zugestimmt“, berichtet Birte Plate, Chefin des Kirchengemeinderats. Durch die Zuweisung habe die Kirchengemeinde in Bordesholm auf ein langwieriges Ausschreibungsverfahren verzichten können.

Birte Plate, Vorsitzende des Kirchengemeinderats, betont: „Man muss auch mal mutig sein und einem jungen Menschen eine Chance geben.“ Quelle: Frank Scheer (Archiv)

„Die Fußstapfen, die Pastor Thomas Engel in Bordesholm hinterlassen hat, waren groß. Seit Juli wird die Stelle aber nur noch vertreten.“ Als Kirchengemeinde müsse man auch mal mutig sein und so einem jungen Menschen wie Maximilian Kröger eine Chance geben. „Mich hat der Mensch bei seiner Vorstellung imponiert. Zudem finde ich die auf dem Portal Youtube zu sehenden Videos von der Espressokirche klasse“, so Plate. Als Vikar der Kirchengemeinde Brodersby-Kahleby-Moldenit hat er zahlreiche Aufnahmen im Netz veröffentlicht.

Neuer Pastor in Bordesholm segelt gerne

Als „Pastor mit Leidenschaft für Menschen“ beschreibt Jürgen Schindler, Sprecher des Kirchenkreises Altholstein, den Engel-Nachfolger in Bordesholm. „Maximilian Kröger segelt gerne, liebt die Ostsee und wird schon bald am Bordesholmer See zu Hause sein“, berichtet Schindler, denn Pastor Kröger wird mit seiner Frau ins Pastorat in der Wildhofstraße ziehen.

Für seine erste Stelle in Bordesholm hat sich der neue Mann eine Menge vorgenommen: Menschen begleiten, ihnen zuhören und sie unterstützen, rausgehen zu den Leuten, sich im Ort vernetzen. Das alles gehört für den Theologen zu seinem Bild von Kirche, genauso selbstverständlich wie herzliche Nähe und Vertrauen. „Ich freue mich auf Bordesholm und darauf, alle kennenzulernen“, sagt Kröger.

Nach der Zusage für die Bordesholmer Stelle wirft das nächste große Ereignis in seinem Leben schon seine Schatten voraus: „Am 7. Mai heiraten meine Frau und ich in meiner Heimatgemeinde Borby bei Eckernförde kirchlich“, verrät Kröger. Und: Im Sommer wolle er auch mal zum Stand-up-Paddeln auf den Bordesholmer See. Ein Pastor in Badehose? „Warum denn nicht, ein Pastor gehört mitten ins Leben.“

Nach dem Studium in Kiel und Münster hat Maximilian Kröger an der Uni Bonn mit seiner Promotion begonnen. Viel fehlt nicht mehr, dann haben die Menschen in Bordesholm einen Dr. Pastor Kröger. Auch seine Frau, gebürtige Sauerländerin, arbeitet an ihrer Doktorarbeit in Kirchengeschichte.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Feuer für den Beruf des Pastors hat der 32-Jährige nach seinen Angaben in der kirchlichen Jugendarbeit gefangen. Er schwärmt noch heute von den gemeindlichen Kanufahrten in Schweden, der Reise mit anderen jungen Leuten nach Taizé: „Da habe ich eine solche Gemeinschaft erlebt und Freundschaften geschlossen, die bis heute halten.“