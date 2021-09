Bordesholm

Der 500. Geburtstag des Bordesholmer Altars steht auch im Mittelpunkt des 22. Universitätstags am Sonntag, 26. September, auf der Klosterinsel. Der Festtag, mit dem die Christian-Albrechts-Universität Kiel jährlich an ihre „Gründung“ 1665 durch den Umzug der Klosterbibliothek nach Kiel erinnert, war wegen der Corona-Pandemie von Juli auf September verlegt worden.

Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst. In einem Vortrag geht es auch um die Frage, warum das in Europa einmalige „Meisterwerk der Schnitzkunst“ nach 145 Jahren Klosterkirche nach Schleswig umziehen musste.

Der Bordesholmer Altar im Dom zu Schleswig ist immer wieder Anziehungspunkt von Führungen. Über den damaligen Umzug berichtet am Sonntag, 26. September, Dr. Katja Hillebrandt. Quelle: Wolfgang Pittkowski

Das Altarretabel war vom Gottorfer Herzog von Schleswig und Holstein und späteren König Friedrich I. von Dänemark nach dem Tod seiner Frau Anna von Brandenburg in Auftrag gegeben worden und nach sieben Jahren Schnitzerei 1521 von Hans Brüggemann fertiggestellt worden. Friedrich, der im Augustiner-Stift Bordesholm aufgewachsen war, schätzte die Frömmigkeit der Mönchsgemeinschaft und hatte die Klosterkirche als Grablege für seine Familie ausersehen.

In der Bordesholmer Kirche legt heute noch die Bronzetumba für Anna von Brandenburg Zeugnis davon ab. Tatsächlich wurde Friedrich I. nie in Bordesholm zur Ruhe gebettet. Seine Grablege befindet sich in der Fürstengruft des Schleswiger Doms, auf der Nordseite der Chorapsis.

Der Bordesholmer Altar ist gedübelt und kann auseinandergezogen werden

„Durch die Reformation und die spätere Auflösung der Bordesholmer Gelehrtenschule wurde die Klosterkirche nicht mehr so stark genutzt. Deshalb ließ Friedrichs Nachfahre, Herzog Christian Albrecht, das Retabel im Jahr 1666 in den Schleswiger Dom bringen“, ist sich Dr. Katja Hillebrandt vom Historischen Seminar der CAU sicher. Vermutlich auch, um das wertvolle Werk zu schützen.

Ab 14 Uhr dreht es sich in ihrem Vortrag am Sonntag um den damaligen Umzug des 13 Meter hohen Meisterwerks mit den 392 individuell geschnitzten Figuren. In der Literatur sei wenig über den Umzug zu finden. Es ist auch nicht überliefert, wie lange der Wechsel nach Schleswig gedauert hatte. „Sicher ist, der Umzug muss mit Pferdewagen über die Bühne gegangen sein. Der Altar ist nur gedübelt und kann somit auseinander gezogen werden“, verriet Dr. Hillebrandt. Zeichnungen dazu gibt es in der Literatur auch nicht.

Der Tischler Peter Hansen vermisst die Figuren, die anschließend per Hand in die Vitrinen getragen werden. Restauratorin Ursula Lins und Nils Claussen beobachten die Messung gespannt. Quelle: Frank Scheer

Gab es einen Aufschrei in Bordesholm deshalb? „Vermutlich nicht, denn es handelte sich um einen Auftrag des Herzogs und das stellte man nicht in Frage“, so Katja Hillebrandt. Sie könne sich auch vorstellen, dass man im Zuge der Reformation in Bordesholm 1666 ja auch froh gewesen sei, den eher „katholischen Altar“ abgeben zu können und einen neuen zu erhalten.

Überliefert sei aber dazu nichts. Ihr Vortrag, der im Haus der Kirche gegenüber der Kirche angeboten wird, dauert etwa 30 Minuten. Vorher, ab 12 Uhr, bietet Nils Claussen, Kulturbeauftragter der Gemeinde Bordesholm, Führungen an. Die Originalfiguren Sybille und Salomon befinden sich noch als Ausleihe in Bordesholm. Treffpunkt ist am Haupteingang der Klosterkirche am Lindenplatz.

Zum Abschluss des Universitätstags ist ab 16.30 Uhr in der Kirche ein Konzert unter dem Motto „Bläser und Orgel“ geplant. Die Blechbläser des Collegium Musicum der CAU treten mit dem Leiter Bernhard Emmer auf. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenfrei.