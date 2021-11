Personalmangel: Kita-Eltern aus Rendsburg hoffen auf neue Kräfte

Rendsburg

Kindergartengruppen geschlossen, verkürzte Betreuungszeiten und ein verschlechterter Personalschlüssel: Der Mangel an Fachkräften in den vier städtischen Kitas hat Eltern aus Rendsburg in den vergangenen Monaten auf die Barrikaden getrieben. Im Sozialausschuss sprachen sie von „desaströsen Zuständen“ und schrieben einen Brandbrief an Bürgermeisterin Janet Sönnichsen. Im Ringen mit Rathaus und Politik um eine bessere Betreuung ihrer Kinder haben sie nun einen Teilsieg errungen.

Nunmehr sechs unbefristete Stellen für die geplante Kita Butterberg sollen vorzeitig ausgeschrieben werden. Die Betreuung von Kindern mit Integrationsbedarf, der teilweise herabgesetzte Personalschlüssel und die Beitragsrückgewährung bei kurzzeitigem Betreuungsausfall sind nach Ansicht der Eltern aber nach wie vor ungeklärt.

Rendsburg: Fachkräftemangel in städtischen Kitas

Michael Laier sagt: „Die Verwaltung hat zugesichert, die Stellen in den nächsten Tagen auszuschreiben.“ Somit sei zumindest absehbar Besserung in Sicht, so der Elternbeiratsvorsitzende der Kita Neuwerk. In den vergangenen Monaten waren sieben Positionen durch Fluktuation, Schwangerschaften und Langzeiterkrankungen zumindest temporär frei geworden. Wegen des Mangels an Fachpersonal gingen bei der Stadt jedoch kaum Bewerbungen auf die überwiegend befristeten Stellen ein.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wenigstens der Malus der Befristung könnte nun getilgt sein. Jedenfalls bis die Erweiterung der Kita Butterberg öffnet. „Wir haben vonseiten der Rathauskoalition (Anm.: CDU, Grüne, FDP) die Zusage bekommen, dann noch einmal über die dauerhafte Schaffung von Stellen nachzudenken“, so Laier.

Stadt Rendsburg bleibt auf Kosten für zusätzliche Kita-Kräfte sitzen

Doch bereits vor dem aktuellen Personalnotstand sei aufgefallen, dass eine verlässliche Betreuung mit den vom Land Schleswig-Holstein finanzierten Stundenschlüssel nicht möglich sei, weil die anstrengende Arbeit zu längeren Krankheitszeiten führe. „Schließungen protokollieren wir bereits seit September 2020“, sagt der Elternbeiratsvorsitzende. Die Folge für Rendsburg: Stellt die chronisch klamme Stadt mehr Personal ein, bleibt sie bislang auf den Kosten sitzen.

Das trifft zum Beispiel auf die angehenden Erzieherinnen und Erzieher aus der Praxisintegrierten Ausbildung (PiA) zu. Nach einer Anschubfinanzierung durch das Land Schleswig-Holstein und den Bund zahlt die Stadt deren teure Ausbildung selbst. Alle vier PiA-Kräfte, die im Sommer 2022 fertig werden, sollen ein Übernahmeangebot bekommen und dann einen Pool mit Ersatzkräften über den Personalschlüssel hinaus bilden. „Ob sie bei der Stadt bleiben wollen, ist aber noch völlig unklar“, sagt Laier.

Eingespartes Geld könnte für zusätzliche Stellen genutzt werden

An anderer Stelle wird eingeplantes Geld jedoch oft nicht ausgegeben: Durch Fluktuation, Krankheit oder unbesetzte Stellen spart Rendsburg jedes Jahr Geld. „Andere Kommunen nutzen das, um zusätzliche Stellen zu schaffen, sagt Laier, der selbst in der Kommunalberatung arbeitet. Das lehne die Stadt mit Verweis auf den Haushaltsgrundsatz der „Wahrheit und Klarheit“ jedoch ab.

Unzufrieden sind die Eltern auch damit, dass die Stadt den Betreuungsschlüssel mit Ausnahmegenehmigung des Kreises Rendsburg-Eckernförde wegen des Personalmangels vorerst weiter von zwei auf 1,5 Stellen je 20 Kinder über drei Jahren absenken darf. Das Land hatte diesen Anfang 2021 erst erhöht, um die Betreuungsqualität zu verbessern. „Wann werden die städtischen Kitas von Verwahranstalten endlich wieder zu Orten mit frühkindlichem Bildungsauftrag?“, fragt der Vater. Unter dem Personalmangel litten nun vor allem Kinder mit zusätzlichem Integrationsbedarf.

Kita-Eltern sind noch unzufrieden

Erbost zeigt sich Laier auch darüber, dass immer wieder Eltern von der Stadt angesprochen würden, die nicht berufstätig seien. „Sie werden fast genötigt, ihre Kinder zu Hause zu lassen.“ Gleichzeitig erhielten sie ihre Beiträge nicht zurück, sollten ihre Sprösslinge maximal drei Tage nicht in die Kita kommen. „Sie blieben ja schließlich freiwillig zu Hause“, empört sich Laier über die Argumentation der Stadt.