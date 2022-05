Eckernförde

Lea Strohfeldt ist neue Pastorin im Pfarrsprengel Eckernförde. Das ist ungewöhnlich: Bislang waren die Seelsorger einer der beiden Kirchengemeinden zugeordnet. Im Vorfeld einer angestrebten Fusion von Borby und St. Nicolai bilden die Pastoren jetzt ein Team, das sich gegenseitig vertritt und beide Gemeinden betreut.

Die junge Pastorin auf Probe ersetzt zunächst Ullrich Schiller aus St. Nicolai, der in den Ruhestand geht und zuletzt eine halbe Stelle ausfüllte. Damit wächst das Team nur vorübergehend um eine halbe Stelle. Im Herbst geht auch der Borbyer Pastor Rainer Kluß in den Ruhestand. Zum neuen Pfarrteam gehören dann Dirk Homrighausen, Michael Jordan, Ole Halley, Jan Teichmann – und eben Lea Strohfeldt. Unterm Strich entfällt eine halbe Stelle.

In der Jugendarbeit die Kirche entdeckt

Strohfeldt aber tritt mit frischem Elan an. Für die 29-Jährige ist Eckernförde keine unbekannte Stadt. Aufgewachsen ist sie in Tüttendorf. Theologie studierte sie in Kiel, mit einem Auslandssemester in Australien. Die Mutter zweier Kinder, die mit einem Lehrer in Louisenlund verheiratet ist, absolvierte ihr Vikariat in Hütten. Jetzt wurde ihr Eckernförde zugeteilt. „Zu meiner Freude“, sagt Strohfeldt. „Das ist meine Wunschstelle.“

Zu ihrem Beruf kam die Pastorin über ihr Engagement als Teamerin der Jugendarbeit in der Kirchengemeinde Gettorf. „Da ist mir Kirche richtig ans Herz gewachsen“, erzählt sie. „Da ist in mir der Wunsch entstanden, selbst mitgestalten zu wollen.“ Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nennt sie als einen ihrer Schwerpunkte. „Ich habe aber auch Freude daran, alternative Gottesdienste zu anderen Zeiten und an anderen Orten zu gestalten.“

Pastorin für Borby und St. Nicolai gleichermaßen

Strohfeldt will dazu beitragen, die angestrebte Fusion beider Eckernförder Kirchengemeinden zu begleiten. Ihr kommt entgegen, dass sie neu zum Pfarrteam hinzustößt und in keiner der Gemeinden verwurzelt ist. „Ich werde in Borby und St. Nicolai gleichermaßen unterwegs sein“, sagt sie. Ihr Ziel sei es, die Menschen zusammenzubringen und gemeinsame Identifikationspunkte zu schaffen.

Dabei möchte die neue Pastorin erfahren, wo die religiösen und spirituellen Bedürfnisse liegen, um darauf eingehen zu können. „Wir wollen die Menschen erreichen.“ Zu ihren Hobbys gehören Tauchen, Kochen und Reisen. Die Wasser-Affinität wird ihr beim großen Eckernförder Tauffest am 27. August am Südstrand zugutekommen, zu dem bereits 250 Täuflinge mit über 3000 Gästen angemeldet sind.

Lea Strohfeldt will sich am Sonntag, 15. Mai, in einem gemeinsamen Gottesdienst von Borby und St. Nicolai um 14 Uhr in der St.-Nicolai-Kirche den Gemeindemitgliedern vorstellen. Es singen der NordKammerChor und der Borbyer Gospelchor. Es folgt ein Empfang.