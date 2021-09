Rendsburg

„Schön ist es, Demokrat zu sein!“ – Dieses Lied, in Anlehnung an den Klassiker von Roy Black, sang Ragnar Mathisen am Sonnabendabend kurz vor Beginn einer bemerkenswerten Veranstaltung in der Rendsburger Nordmarkhalle. Die Titelzeile war das passende Motto für einen ganz anderen Polit-Talk.

Stefan Dohm, Veranstalter und Moderator, hängte die Latte in seiner Begrüßung der gut 300 Besucher selber hoch. „Wir fahren hier ein Konzept gegen ,Hate Speech’ wie in den sozialen Netzwerken und wollen Streitkultur mit Niveau. Die Demokratie braucht aktive Menschen, und die wollen wir heute zelebrieren“, sagte er. Man dürfe nicht vergessen, dass wir für unsere Demokratie dankbar sein dürften, denn in Russland oder China dürfte eine solche Veranstaltung wohl nicht stattfinden.

Passender Ehrengast in Rendsburg war Henry Maske

Dohm, der das „Politboxen“ vor elf Jahren erfunden und in Rendsburg zum wiederholten Mal vor Wahlen veranstaltet hat, hatte sich auch einen sehr passenden Ehrengast in den Boxring eingeladen: Henry Maske (57), ehemaliger Box-Weltmeister und -Olympiasieger, stimmte auf die Veranstaltung ein.

Er zog Parallelen von seinem geliebten Sport zum Schlagabtausch in der Politik. „Es gibt auch mal falsche Entscheidungen und Fehlurteile – aber es geht immer um Respekt vor dem Gegner und um Fairness. Das ist wie im richtigen Leben und in der Politik“, sagte Maske, der wegen seines eleganten Stils und seiner menschlichen Haltung als „Gentleman-Boxer“ berühmt war.

Maske wurde 1988 Olympiasieger für die DDR und ab 1990 Profi in der Bundesrepublik. „Uns wurde gesagt, das wird nichts im Westen. Aber ich hatte den Mut und den Ehrgeiz und wusste: Mit harter Arbeit kannst du es schaffen. Ja, ich gehöre zu den Gewinnern der Deutschen Einheit“, sagte Maske.

Moderator Stefan Dohm befragt Ex-Weltmeister Henry Maske im Boxring. Quelle: SPEEDPhotos.de/Sonja Bobzin

Er kommentierte in der Nordmarkhalle auch den echten Boxkampf vor dem Polit-Schlagabtausch. Die beiden Amateur-Athleten Luca Baumgartner und Gordon Nadrau kämpften drei Runden, und Maske lobte ihr Herz und ihr Durchhaltevermögen. Er überreichte den jungen Sportlern signierte Boxhandschuhe und musste sich dann sofort verabschieden: Vor der Halle wartete ein Wagen, der ihn zum Flughafen brachte. Drei Stunden später saß Henry Maske in Berlin auf der Bühne einer Fernsehshow, die live im ZDF übertragen wurde.

Fairer Polit-Schlagabtausch mit Niveau im Boxring

Die vier Kombattanten im Ring hielten sich an Maskes Appell an Fairness. Stefan Dohm hatte Spitzen-Bundestagsabgeordnete aus vier Parteien eingeladen, die allesamt überzeugten. Lokalmatador war Johann Wadephul (CDU). In den anderen drei Ecken des Rings warteten Konstantin von Notz von den Grünen, Marco Buschmann (FDP) und Dietmar Bartsch von den Linken auf die Gongs zu den Runden.

Sie zeigten gleich zu Beginn, was sie draufhaben. Jeder Politiker bekam drei Schlagworte zugeworfen, zu denen er jeweils zwei Minuten lang in freier Rede seine Gedanken formulierte. Kein einziges Mal musste die Ringglocke auf das Ende der Redezeit hinweisen; alle vier brachten ihre Positionen in geschliffener Rede auf den Punkt.

Es floss wohl auch viel Adrenalin durch die Politiker-Adern, denn anders als in vielen anderen Talkshows herrschte in der Nordmarkhalle fast so etwas wie Stadion-Atmosphäre. Es gab viel Applaus, es gab Buh-Rufe, es gab Zwischenrufe. Keiner ließ sich aus dem Konzept bringen.

Zur Galerie Vier Spitzenpolitiker duellierten sich zwei Wochen vor der Bundestagswahl im politischen Streitgespräch im Boxring in der Nordmarkhalle – auf einem sehr hohen Niveau.

Das galt auch für die Zweier-Rededuelle, die danach aufgerufen wurden. Die Zuschauer hatten viele Fragen eingereicht und konnten sich wünschen, welche beiden Politiker dazu Stellung nehmen sollten. Wadephul und von Notz diskutierten über die Rolle der Bundeswehr, Bartsch und Buschmann über die Schuldenbremse und lange Genehmigungsverfahren. Der Grüne und der Linke lieferten sich eine tolle Debatte über die Rolle der Nato in Afghanistan, der Linke und der Konservative hatten alle Zahlen und Fakten zu Steuerreform und Arbeitsplätzen drauf. So ging es etwa zwei Stunden lang. Jede Runde war geprägt von Faktenwissen, Unterhaltsamkeit und hoher Streitkultur.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Apropos Fairness und Chancengleichheit: Veranstalter Dohm hatte auch einen prominenten Sozialdemokraten eingeladen, aber der zog seine Zusage zurück, als er erfuhr, dass auch ein Vertreter der Alternative für Deutschland (AfD) angefragt worden war. Der kam dann allerdings nicht: Als Dohm den AfD-Rechtsausleger Björn Hocke dreimal per Mail eingeladen und dreimal in dessen Büro erfolglos um Rückruf gebeten hatte, gab er es auf. Dohm: „Und mehrere Politikerinnen aus verschiedenen Parteien haben mir ebenfalls abgesagt oder sich nicht gemeldet. Das fand ich schade.“