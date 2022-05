Altenholz

Die Polizei Altenholz hofft auf Zeugen: Am Sonntag, 22. Mai, kam es demnach gegen 12.20 Uhr im Kreisverkehr Klausdorfer Straße/Willy-Busch-Straße in Altenholz zu einem Verkehrsunfall. Dabei stürzte eine ältere Frau mit ihrem Fahrrad und verletzte sich schwer.

An dem Unfall soll ein weißer Kleinwagen, laut Polizei in Golf-Größe, beteiligt gewesen sein. Dessen Fahrerin soll sich unerkannt und ohne zu helfen vom Unfallort entfernt haben. Hinweise werden an die Polizei in Altenholz unter Tel. 0431/22000100 erbeten.