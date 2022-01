Eckernförde

Ein Hund hat am Sonnabend am Eckernförder Strand ein Kleinkind verletzt. Gegen 16 Uhr 10 war das anderthalbjährige Kind gemeinsam mit einer Aufsichtsperson am Hundestrand unterwegs, als ein Hund angerannt kam und dem Kind ins Gesicht sprang. Der Halter rief seinen Hund daraufhin zurück und flüchtete in Richtung Badestrand und Innenstadt. Das Mädchen erlitt mehrere Verletzungen im Gesicht.

Eckernförde: Polizei sucht flüchtigen 25 – 30 Jährigen

Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen des Vorfalls sowie dem unbekannten Hundehalter. Beschrieben wird der Flüchtige als 25 – 30 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß und von normaler Statur. Er soll eine schwarze Hose und schwarze Jacke getragen haben. Der Vorfall ereignete sich auf Höhe des Bahnübergangs an der Preußerstraße. Bei dem Hund soll es sich um einen schwarzen Pitbull, Boxer oder ähnliches handeln, so der Pressesprecher der Polizeidirektion Neumünster.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080 entgegen.