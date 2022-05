Rendsburg

Aufsehenerregende Verfolgungsjagd am Donnerstagabend, 5. Mai, in Rendsburg: Als eine Funkstreife gegen 20.45 Uhr in der Büsumer Straße einen grauen Mercedes kontrollieren wollte, trat der Fahrer aufs Gaspedal und missachtete die Anhaltesignale der Beamten. Selbst nach einer Berührung der beiden Fahrzeuge setzten die Insassen ihre Flucht noch zu Fuß fort.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Fahrt endete nach Angaben der Polizei schließlich in der Käthe-Kollwitz-Straße, einer Sackgasse. Dort flohen die beiden vorn sitzenden Personen zu Fuß. Die Einsatzkräfte konnten sie jedoch nach kurzer Zeit einholen und widerstandslos festnehmen. Eine dritte Person, die bis dahin unbemerkt im Fahrzeug geblieben war, konnte zunächst ebenfalls fliehen.

Rendsburg: Täter fliehen nach Unfall noch zu Fuß

Ein Anwohner bemerkte das jedoch und machte eine nachrückende Streifenwagenbesatzung auf diese Person aufmerksam. Sie konnte gestoppt und ebenfalls zur Rendsburger Dienststelle gebracht werden.

Bei allen drei Beteiligten handelt es sich um Männer im Alter von 20 bis 21 Jahren. Sowohl der Mercedes C180 als auch der Streifenwagen mussten anschließend abgeschleppt werden, weil sie nicht mehr fahrbereit waren. Der 21 Jahre alte Fahrer muss sich wegen der Teilnahme an einem illegalen Straßenrennen und dem Führen eines Kraftfahrzeugs unter Einfluss berauschender Mittel verantworten.