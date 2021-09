Polizei fahndet nach Unfallverursacher in Wattenbek 

Wattenbek

Die Polizei fahndet per Zeugenaufruf nach einem Unfallverursacher, der am vergangenen Wochenende in der Schulstraße in Wattenbek ein am Straßenrand in Höhe Sportplatz geparktes Lkw-Gespann stark beschädigt hat. Die Polizei beziffert die Schadenshöhe auf 20 000 Euro.

Der Unfall muss sich in der Zeit von Sonnabend, 8 Uhr, bis Montag, 16 Uhr ereignet haben. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug, das aus einer Zugmaschine und Auflieger bestand, stellte der Fahrer fest, dass die gesamte links Fahrzeugseite stark beschädigt wurde.

„Vermutlich ist ein anderes Fahrzeug, ein Anhänger oder ein Anbauteil einer landwirtschaftlichen Maschine dort entlang geschrammt“, heißt es von der Polizei. Die bittet um Zeugenhinweise an die Zentralstation in Bordesholm, Tel. 04322/96100.