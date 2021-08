Polizei nimmt Fahrraddieb in Bordesholm nach kurzer Flucht fest

Bordesholm

Ein Fahrraddieb ist am Montagnachmittag in Bordesholm nach einer kurzen Flucht von Polizisten gestellt worden. Gegen 15.51 Uhr hatte ein aufmerksamer Zeuge der Polizei gemeldet, dass sich in der Bordesholmer Mühlenstraße ein Mann mit einem Werkzeug an einem hochwertigen E-Bike zu schaffen macht.

Als die Streife am Tatort in Bordesholm kurze Zeit später eintraf, war das Fahrrad bereits gestohlen. Der Zeuge, der sich etwas abseits aufhielt, hatte aber das Geschehen im Blick behalten und zeigte den Einsatzkräften Standort des Täters, teilte Polizeisprecher Michael Heinrich mit.

Flucht durch den Bahnhofstunnel in Bordesholm

„Als der Täter bemerkte, dass der Streifenwagen auf ihn zufuhr, flüchtete er mit dem zuvor entwendeten Fahrrad durch den Fußgängertunnel am Bahnhof in Richtung Wattenbek“, so Heinrich weiter.

Der Fluchtversuch sei aber nur von kurzer Dauer gewesen. Kurze Zeit später konnte die Polizei den 31-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.