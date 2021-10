Polizeiball in Rendsburg: Erst verschoben, nun abgesagt

Rendsburg

Es ist der festliche Treff für Polizei und Bürgerinnen und Bürger in Rendsburg: der Polizeiball. 2021 musste die Veranstaltung im Hotel Conventgarten coronabedingt bereits abgesagt werden. Im Januar 2022 sollte die 40. Ausgabe nun wieder gebührend gefeiert werden. Doch Personalmangel in dem Betrieb macht den Organisatoren von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) nun einen Strich durch die Rechnung. Mangels Alternativen ziehen sie jetzt die Notbremse und sagen die Veranstaltung ab.

Rendsburg: Polizeiball im Januar 2022 fällt erneut aus

„Wir hätten Anfang November mit dem Ticket-Verkauf beginnen müssen“, sagt Organisator Ulrich Bahr von der GdP. Doch nach Auskunft des Hotels könne es nur drei statt der erforderlichen 20 Mitarbeiter für eine Veranstaltung der Größenordnung stellen. Daraufhin sei zunächst verabredet worden, den Service durch Mitglieder der Polizeigewerkschaft sicherzustellen. Das sei nur mit Ehrenamtlern jedoch auch nicht gelungen. „Und für andere Veranstaltungsorte reicht der Vorlauf nicht mehr“, sagt Bahr.

Ulrich Bahr von der Gewerkschaft der Polizei gehört zu den Organisatoren des Polizeiballs. Quelle: GdP/hfr

Der Polizeiball, eine feste Größe im Rendsburger Veranstaltungskalender, muss damit bereits zum zweiten Mal hintereinander ausfallen. „Unsere Enttäuschung ist natürlich groß“, sagt Bahr. Neben Polizisten besuchen immer auch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger und Ehrengäste den Ball. „Wir hatten immer mindestens 300 Gäste.“ Für nächstes Jahr habe es schon mindestens 80 Anfragen gegeben. Nach seinen Angaben hat die Veranstaltung traditionell im Conventgarten direkt am Nord-Ostsee-Kanal stattgefunden. „Deswegen tun wir uns mit einem Wechsel auch so schwer“, sagt der Polizei-Gewerkschafter.

Erst Corona, nun Personalmangel Grund für Absage

Sollte der Personalmangel in dem Hotel anhalten, wollen sich die Polizei-Gewerkschafter dennoch nach Alternativen umsehen. „Spätestens im Januar 2023 soll der Ball wieder stattfinden“, verspricht Bahr. Es gebe jedoch erste Überlegungen, für eine Veranstaltung etwa im Mai kommenden Jahres. Alternativ könnten dann auch Hohes Arsenal oder Nordmarkhalle infrage kommen. Mit dem Ball sammeln die Polizisten immer Spenden für einen guten Zweck. Zuletzt hatten sie 1500 Euro der „Schnellen Familienhilfe“ der Stadt Rendsburg zukommen lassen.

Die Personalknappheit sei dabei nicht nur ein Problem für das Rendsburger Hotel. Reinhard Langer, Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Rendsburg-Eckernförde, sagt: „Fachkräftemangel war bereits vor Corona ein Thema.“ Während der Krise und des langen Lockdowns hätten sich zusätzlich viele Mitarbeiter beruflich neu orientiert. „Darum hat sich das Problem noch verschärft.“ Das treffe vor allen Dingen auf die Region um Rendsburg zu, in der in der Zwischenzeit neue Jobs zum Beispiel in der Logistik entstanden seien.

Die Geschäftsführung des Conventgarten war am Mittwochnachmittag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.